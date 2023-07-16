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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda "demokrasi nöbeti" tutuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde Ankara'da "demokrasi nöbeti" tutuldu.

Esra Ağaçyetiştiren, Mehmet Tosun  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda "demokrasi nöbeti" tutuldu Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Ankara

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur-an'ı Kerim ve dua okundu.

Burada konuşan Fuat Oktay, 7 yıl önce bugün milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında birleşerek, vesayetçilere "dur" dediğini belirtti.

Birilerinin, vatandaşların vergisiyle alınan uçakların, tankların, helikopterlerin milletin üzerine kurşun yağdırdığını görmezmiş gibi, kamudan temizlenenleri mazlum gibi göstererek, hepsine af çıkarmayı vadettiğini ifade eden Oktay, vatandaşın bunlara "Hayır, Türkiye'nin geleceğini bir kez daha bu hainlerin, bu şer odaklarının eline bırakmayız, bırakmayacağız." dediğini kaydetti.

Vatandaşların, terörle işbirliği yapanlara, yapabilecek olanlara çok net bir cevap verdiğini dile getiren Oktay, şöyle konuştu:

"Ümit ediyoruz ki o 'hayır' denilen siyasi odaklar bu mesajı net almıştır. İnşallah almışlardır. Ama burada bir siyasi riskin olduğunu gördük. Bununla da mücadele edeceğiz. Ama bununla birlikte mücadele edebiliriz. Nasıl 15 Temmuz'da sizinle birlik olduğumuzda, siz devletinizin etrafını bütün her şeyinizle, canınızı feda ederek sardığınızda, sarmaladığınızda nasıl hiçbir güç hiçbir şey yapamadı, bugün de bu siyasiler siz 'hayır' dediğiniz sürece hiçbir şey yapamayacaklardır ve kendilerini sorgulayacaklardır. İşte bugün sorguluyorlar ama sorguladıkları konu yanlış bir konu. Sorguladıkları konu 'terörle işbirliğine gittiğimiz için bu millet bize hayır dedi, dolayısıyla onlardan uzaklaşalım' değil. Sadece makam, mevki, koltuk olayını sorguluyorlar. Bu millete hizmet etmek yerine, bu milletin geleceğini tekrar karartmanın yollarını arıyorlar. Bu millet inşallah buna yine 'hayır' diyecek."

"Çanakkale ruhu hala ayakta"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri de 15 Temmuz'un bir mesaj, dünyaya bir haykırış olduğunu belirterek, "15 Temmuz, Türkiye düşmanlarına şunu söyler; bu ülkede artık millet iradesinin dışında darbeyle, silahla dayatmaların devri kapanmıştır. 1960'da başlayarak her 10 yılda bir yaşattıkları darbelerin sonu gelmiştir. 15 Temmuz aynı zamanda yurt içindeki işbirlikçilere de bir mesajdır. Sandıkta istediğini elde edemeyenler için darbe yoluyla dayatmaya gitme yolu da kapanmıştır." dedi.

15 Temmuz'un, Çanakkale ruhunun hala ayakta olduğunu gösterdiğine işaret eden İleri, şehitlere rahmet diledi.

Etkinlik kapsamında sanatçı Ali Kınık konser verdi.

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