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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Türkiye'deki 90 bin camide sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4. yılında Türkiye genelinde 90 bin camide eş zamanlı sela okundu.

Fırat Taşdemir   | 16.07.2020
Türkiye'deki 90 bin camide sela okundu

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, Ayasofya Camii ve Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçedeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu.

Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi. 


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