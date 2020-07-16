Türkiye'deki 90 bin camide sela okundu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4. yılında Türkiye genelinde 90 bin camide eş zamanlı sela okundu.
Ankara
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, Ayasofya Camii ve Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçedeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.
#Canlı: #15Temmuz'un 4. yıl dönümünde #Ayasofya Camisi ve 81 ildeki camilerden #sela sesleri yükseliyor https://t.co/I3OPZrvWkn— AA Canlı (@AACanli) July 15, 2020
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu.
Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.
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