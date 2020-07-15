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Dünya, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde FETÖ'nün elebaşı Pensilvanya'daki çiftliğinin önünde protesto edildi

ABD'deki Türk toplumu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin, dördüncü yıl dönümünde, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinin önünde protesto gösterisi düzenledi.

Mücahit Oktay   | 15.07.2020
15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde FETÖ'nün elebaşı Pensilvanya'daki çiftliğinin önünde protesto edildi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Fetullahçı Terör Örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'nin evinin önünde protesto

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonları, pankart taşıyan uçaklar ve Türk vatandaşları araçlarıyla konvoy halinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in çiftliğinin önünde FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Dijital ilan kamyonları ve sivil araçlardan oluşan konvoy, gün boyu, elebaşı Gülen’in bulunduğu Pensilvanya’daki çiftliğin önünde tur atarak hain darbe girişimini protesto etti.

"Terörist FETÖ’yü durdurun’’ yazılı pankart taşıyan bir uçak da FETÖ’nün çiftliğinin bulunduğu Saylorsburg Mahallesi ve Ross kasabası üzerinde defalarca tur attı.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinin (TASC) öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, ilan kamyonlarında, "15 Temmuz, Türk Demokrasisinin Zaferi" ve ''Türk Milletinin Zaferi'' yazılı sloganlarla bölgede yaşayan Amerikalılara duyuru yapıldı.

Protesto gösterisine öncülük eden TASC Eş Başkanı Halil Mutlu, AA muhabirine, ''Dün ve bugün, New York, New Jersey, Washington D.C. ve Pensilvanya gibi eyaletlerin en yoğun bölgelerinde, 15 Temmuz’daki hain darbe girişimin azmettiricisi Fetullah Gülen ve terör örgütünün demokrasi düşmanlığına dikkat çektik.15 Temmuz darbe girişimini unutmadık, sesimizin ulaştığı herkese de unutturmayacağız.'' dedi.

                    

FETÖ’nün Pensilvanya’daki ''hamisi'' Howard Beers da çiftlikteydi

15 Temmuz protestosunun gerçekleştiği anlarda FETÖ'nün Pensilvanya'daki çiftliğinde bulunduğu anlaşılan Ross kasabasının eski belediye başkanı Howard. E. Beers, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Daha önce AA muhabirinin sorularını yanıtsız bırakan ve aracının içine saklanan Beers, iki farklı aracı ile defalarca giriş çıkış yaptığı FETÖ çiftliğinden çıkarken rahat tavırları ile dikkati çekti.

FETÖ elebaşıyla takipçilerinin oyları ile desteklediği, örgütün Pensilvanya'daki "hamisi" olarak tanınan Ross kasabasının eski yöneticisi Howard A. Beers'in 30 yıl boyunca devam ettiği yöneticilik görevi, geçen yılki seçimde yenilmesiyle sona ermişti.

Öte yandan, çiftlik önündeki FETÖ’nün maaşlı güvenlik görevlileri Türk basın mensuplarını protesto boyunca kayıt yaparak ve uyarılarda bulunarak taciz etti.

Silahlı ve üniformalı güvenlikçilerin protestoyla ilgili sık sık bildirimde bulunduğu gözlendi.

FETÖ çiftliğinde bina sorumlusu olan Yusuf Polat isimli FETÖ üyesinin de protesto süresince iki farklı araçla tur atarak kayıt yaptığı görüldü.

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