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Politika, 15 Temmuz Darbe Girişimi

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu

TBMM'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop katılacak.

Sinan Uslu   | 14.07.2020
TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu

TBMM

TBMM'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop katılacak.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, saat 10.00'da Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret edecek.

TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde saat 12.00'de anma töreni düzenlenecek. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop, katılımcılara hitap edecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak anma töreni kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi, Meclis bahçesindeki bombanın düştüğü alana karanfil bırakılacak.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla devam edecek.

Meclis'te demokrasi nöbeti

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilden Ankara'ya getirilecek sporcular saat 22.30'da TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde demokrasi nöbeti tutmaya başlayacak.

Saat 22.45'te saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Anma törenleri kapsamında açılış konuşmaları yapılacak, 15 Temmuz gününün anlamının ve öneminin anlatıldığı söyleşiler gerçekleştirilecek. Programda, TRT 15 Temmuz Belgeseli de yayınlanacak.

FETÖ'nün darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişimini engelleyen isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edildiği an olan 02.16'da kırmızı beyaz renklerdeki balonlar uçurulacak.

Demokrasi nöbetçileri, Mecliste 15 Temmuz gecesi saat 02.32'de bombalanan alana çelenk bırakacak.

Mecliste, 30 kişiyle Kur'an-ı Kerim hatmi yapılacak ve hatim duası okunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca dağıtılan Kalkışma isimli kitabın toplu okuma etkinliğinin yapılacak.

Meclis'teki anma törenleri, TBMM Camisi'nde sabah namazının kılınması ve şehitler için duaların okunmasıyla sona erecek.

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