Örgüt dışı evlilik yapanlara 'baskı' uygulamışlar

TEKİRDAĞ - ÖMER URAL

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem askerlerinin evlendirme sorumlusu" olduğu tespit edilen "Yavuz" kod adlı Ayhan Topuz hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın örgüt dışından başka biriyle evlenmek isteyen askerlere baskı yaptığı bilgisi yer aldı.

FETÖ'nün "mahrem askerlerinin evlendirme sorumlusu" olduğu belirlenen Topuz hakkında, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından hazırlanan iddianame, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 23 sayfadan oluşan ve örgütün hiyerarşik yapısı ile mahrem, mali ve kripto yapılanmasının detaylı şekilde anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına işaret edildi.

Etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski asker O.Ç, iddianamedeki ifadesinde, "Yavuz" kod adlı Ayhan Topuz'un kendilerine sohbet verdiğini ve ay başlarında himmet adı altında para talep ettiğini anlattı.

Topuz'a evlenmek istediğini söylediğini ancak kendisini oyaladığını ve bu duruma sinirlenip memleketinden biri ile nişanlandığını aktaran O.Ç, "Bu şahısla görüşmelerim sırasında birkaç kez 150-200 lira civarı parayı himmet olarak verdim. İfademin akışı sırasında bahsetmiş olduğum 'Yavuz abi' isimli kişiye evlenmek istediğimi söyledim ama onlar bana bir eş adayı göstermeyip, beni oyalayınca ben de memleketimden biri ile tanışıp nişanlandım." dedi.

Topuz'un kendisine örgüt dışından biri ile nişanlandığı için çok kızdığını ve ayrılması gerektiği yönününde baskı yaptığını anlatan O.Ç, şunları kaydetti:

"Bu duruma 'Yavuz abi' çok kızdı ve bana, 'senin düşüncenden olmayan birini nasıl koynuna alacaksın? İş yerinde tedbirli yaşıyorsun, evlendikten sonra da evinde de mi tedbirli bir hayat sürmek istiyorsun? Nişanlının başı kapalı bu sebeple seni sohbet gruplarına dahil edemeyiz. Bu hizmet için büyük bir risk olur ve sen dışlanmak zorunda kalırsın. Eşi kapalı olanların cemaat üyesi olduğu biliniyor. Genelkurmay'da 17-25 Aralık olayları sonrasında cemaatçi oldukları düşünülen bin kişilik bir liste yapıldı ve bu listede bulunanların çoğu eşlerinin başı kapalı olduğu için yer alıyor. Benim eşim bile asker eşleri ile görüşmelere giderken tedbir olsun diye başını açıyor' dedi."

Topuz'un baskısına rağmen nişanlısından ayrılmadığına değinen O.Ç'nin "Yavuz abi yaşamış olduğumuz tartışma sonrasında benim nişanlımın kimlik bilgilerini istedi ve nişanlım hakkında araştırma yapacağını söyledi ama sonucu hakkında bilgi vermedi. Bu şahsın gerçek isminin Ayhan Topuz olduğunu burada öğrendim." beyanında bulundu.