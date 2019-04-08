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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

ÖKK darbe girişimi davasında 23 ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlerle ilgili davada 23 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı 3 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Barış Kılıç,Serdar Açıl   | 08.04.2019
ÖKK darbe girişimi davasında 23 ağırlaştırılmış müebbet

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 kişinin yargılandığı davada 23 sanık, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanık ise müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davada karar çıktı.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Bayram Kantık hükmü açıkladı.

Buna göre, sanıklardan eski albay Ümit Bak ile eski yarbay Mehmet Ali Çelik'in de arasında bulunduğu 26'sı "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak mahkeme, sanıklardan üçünün cezasını, fiilden sonraki davranışlarını dikkate alarak takdiri indirimle müebbet hapis cezası olarak belirledi.

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