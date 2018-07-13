'Gazete Manşetlerinde 15 Temmuz' sergisi açıldı

Fotoğraf: AA/Ammar Nas

İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde "15 Temmuz Sayfaları.. Gazete Manşetlerinde 15 Temmuz" konulu sergi açıldı.

Burada konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, tüm şehitlere rahmet dileyerek, 15 Temmuz'un ikinci yılının dolmak üzere olduğunu söyledi.

15 Temmuz'dan bu yana sanki 2 asır gibi bir süre geçmiş gibi yorgun olduklarını dile getiren Şahin, "Çünkü bu millet birçok zorluk gördü. Bu coğrafya zaman zaman işgaller, savaşlar, isyanlar gördü ama herhalde böyle bir ihanete hiçbir zaman maruz kalmamıştı. Bu ihanet, bu milletin içinden, bu milletin emaneti olan unvanlarla, üniformalarla, imkanlarla, bu millete saldırının maalesef bir dışa vurumu oldu. Dolayısıyla bizi toplum olarak, millet olarak çok yordu." diye konuştu.

Şahin, tarihçilerin özellikle 15 Temmuz gecesinin üzerinde bundan sonra çok durması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şairlerimizin, sanatçılarımızın bu olayı daha nice nice vesilelerle ele alacaklarını ve bunu işleyeceklerini ümit ediyoruz. Biraz belki gecikildi ama zamanla inşallah bu eksikler tamamlanacaktır. Gerçekten bu ülke bu tür ihanetleri bir daha yaşamasın diye Allah'a niyaz ediyoruz. Bunu iyi anlamamız, iyi tahlil edebilmemiz ve geleceğe dönük olarak da iyi tedbirler almamız lazım. Düşünün sizin ortak inancınız olan bir kutsal din ve onun duyguları sizin gözünüzün içine baka baka ve sizi de zaman zaman belki ikna ederek, kandırarak bir ihanet haline dönüştürülebiliyor. Bunun önünde çok zor durulur ama durmak zorundayız.

Buradan şunu çıkarmamak, şu yola da girmemek lazım, o hassas teraziye de azami derecede hepimizin dikkat etmesi lazım. Gerçekten temiz duygularıyla, yüce dinimize inanan ve onun gereklerini yapmak isteyen insanlar da hiçbir zaman rahatsız, rencide edilmemeli en ufak bir farklı duyguya kapılmasına imkan verilmemeli. Burada çok dikkatli bir dil kullanmak zorunda olduğumuz aşikar. Mücadelenin belki de en zor tarafı bu ama bu millet irfan sahibi bir millettir, doğruyu eğriden ayırma basiretine sahip bir kültüre sahip. İnşallah bu kültürle bir daha bu tür sıkıntılarla karşılaşmayız."

Bugün bu serginin çok anlamlı olduğunun altını çizen Şahin, serginin hafızaları tazeleme ve geleceğe dönük bir perspektif olması adına çok önemli bir fonksiyonu bulunduğunu belirtti.

Şahin, sergide emeği olanlara teşekkür ederek, "O günün belki sıcaklığıyla şahsen bana bile sorsanız 10 dakikadan fazla anlatamıyorum ama olayları şöyle bir tek başınıza kalıp yaşadıkça aslında o gecenin ne kadar uzun olduğunu, asırlarca yorumlanması mümkün bir gece olduğunu kendi uzlet halimizde çok daha iyi fark ediyoruz. O gece gerçekten çok uzun bir geceydi. Ben ne yaptım diye hatırlamaya çalıştığımda sadece telefon görüşmelerim 400'ün üzerinde bir de başka o gün birlikte olduğumuz arkadaşların telefonlarıyla da zaman zaman muhabere kurduk artık sayısı ne kadar bilmiyorum. Dolayısıyla o günün etkileri belki bundan sonra daha fazla ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Sanatımız bu büyük zafer karşısında sınıfta kaldı"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise 15 Temmuz ve benzeri vakaların hangi sebeplerin hazırladığı, teşvik ettiği ve hakikate dönüştürdüğünü iyi idrak etmeleri gerektiğini söyledi.

Yılmaz, daha sonra bu olaylar etrafında bir millet olmanın ve bir nesil inşa etmenin gereklerini iyi tefekkür etmek gerektiğini kaydederek, "15 Temmuz kendi tarihi akışımız içerisinde hazırlanışı, gerçekleştirenleri ve kullandıkları kavramlar ve ihanet ettikleri değerler bütününe baktığımızda eşine pek de rastlamadığımız bir olay. Ama bunun tekerrür etmemesi için de 15 Temmuz'un ruhunu, fikriyatını, hazırlanış gerekçelerini iyi oluşturmamız gerekiyor." dedi.

Milletin kendi istiklaline, istikbaline ve vatanına sahip çıktığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Tarihi akışımıza baktığımızda böylesine bir tabloyu da biz ilk defa yaşıyor ve görüyoruz. 15 Temmuz'un başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere pek çok kahramanı var. O gecenin aslında bilinmeyen kahramanlarından birisinin de İstanbul Valisi olduğunu belirtmek istiyorum. 15 Temmuz ve sonrasıyla ilgili ilim, fikir ve sanat çevreleri bu milletin ve lider kadrosunun ortaya koymuş olduğu harekata, cesarete ve ruha uygun ve onun hak ettiği seviyede vazifesini yerine getirmiş değildir. Sanatımız, edebiyatımız ve akademi dünyamız bu büyük zafer karşısında henüz sınıfını geçmiş değildir, bütünlemeyi de geçip geçemeyeceğini merak ediyorum. Bugün 15 Temmuz'a yönelik eserleri incelediğimizde 100'ü geçmiyor ve bunun arasında akademik ve bilimsel değeri olan da bir elin parmaklarını aşmıyor. Aynı şekilde türkü, resim, müzik, sinema filmi, belgesel konusunda da henüz uluslararası bir dili yakalayabilmiş değiliz. İnşallah bu sergi ve faaliyetler bunların yolunu ve kapısını aralar."

Konuşmalarının ardından Şahin, Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve beraberindekiler sergiyi gezdi.

42 gazete manşetinin yer aldığı sergi 20 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Muhabir: Ammar Nas