Şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu

İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" dolayısıyla tüm şehit yakınları ile gaziler ve aileleri onuruna Taksim'de bir otelde yemek verdi.

İSTANBUL

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ikinci yılında olduklarını hatırlatarak, Allah'tan bir daha o günkü sıkıntıları millete yaşatmamasını diledi.

Şahin, o gecede buna yeltenenlere milletin gerçek gücünü gösterdiğini kaydederek, "Yüz binler, milyonlar o gün sokağa döküldü ama şehadet rütbesinde 251 canımız şereflendi. Sokağa çıkanlar içerisinde belki en şanslı onlardı. Çünkü ilelebet bu millet, devlet yaşadıkça onlar hep hayırla hatırlanacak, hep rahmetle anılacaklar. Bu millet sıra kendilerine geldiğinde her bir ferdi aynı fedakarlığı yapmaktan çekinmeyecektir, şimdiye kadar da çekinmemiştir." diye konuştu.

Ülke olarak en büyük güçlerinin vatana ve bayrağa olan sevdaları olduğunu aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aksi takdirde bu zor coğrafyada, bizim ayakta durmamız mümkün olmazdı ama bu millet hamdolsun bin yıldır burada olduğu gibi inşallah ilelebet burada olacaktır. Bunun bedeli de zaman zaman şehadet mertebesidir, zaman zaman gazilik ünvanıyla şereflenmektir. Geride kalan diğerleri olarak hepimizin vazifesi, daha bilinçle ve gayretle şehit yakınlarımıza, şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocuklarını, eşlerini, anne, babalarını, gazilerimizin ve onların yakınlarına elimizden gelen en iyi hizmeti yapmaktır. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz vardır, aksaklık vardır ama şundan hiç kimse tereddüt etmemeli ki bu milletin devletinin de bu konuda herhangi niyet ve samimiyet eksiği yoktur. İnşallah o niyetle samimiyetteki o bütünlük eksiksizlik bundan sonra gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın sorunlarının çözümü noktasında da motivasyon olacaktır. Çünkü biz hep söylüyoruz sizlere hizmet etmek, sizlerin derdiyle dertlenmek, sizlerin sorununa çare üretmek, bizim için şerefli bir vazifedir."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise 15 Temmuz'u senede bir gün değil sürekli hatırlamaları gerektiğini söyleyerek "Özellikle biz gelecek neslimize, çocuklarımıza bunu ne kadar iyi anlatırsak o kadar gelecek dönemde de bu görevimizi iyi yapabiliriz. Yarın akşam herkes Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki mitingde orada bu milletin ne kadar devletine, milletine sahip çıkmak adına fedakarlığa, her şeye nasıl katlanabildiğini görecekler." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve davetliler katıldı.



