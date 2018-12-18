FETÖ'nün Yargıtaydaki 'danışma heyeti' ortaya çıkarıldı

ANKARA - Aylin Sırıklı Dal

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmalarda, örgütün Yargıtayda nasıl yapılandığı ortaya çıktı.

Tanık beyanları ve toplanan delillerin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaalarda, örgütün Yargıtay içindeki faaliyetleri gün yüzüne çıktı.

Bu kapsamda, sanıklardan eski Yargıtay Üyesi Salih Özaykut ile ilgili hazırlanan esas hakkındaki mütalaa, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat tarafından mahkemeye sunuldu.

Mütalaaya göre, örgütün yargıdaki sivil imamı "Nejat" kod adlı Mehmet Baysal, Yargıtaydaki faaliyetlerini yürütmek üzere "danışma heyeti" adı altında bir grup oluşturdu.

Örgütün Yargıtay ve Hukuk Daireleri sorumlusu eski Yargıtay üyesi firari Ali Akın ile firari eski Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Boşgelmez, eski üye Osman Yurdakul, eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, eski Yargıtay Üyesi Salih Özaykut'tan oluşan 5 kişilik heyet, Yargıtay içerisindeki yargısal faaliyetlerde örgüt üyelerinin izleyeceği yolu belirledi.

Beş kişilik heyetin, sivil imam Mehmet Baysal'ın da katıldığı toplantılarda aldığı kararlar, grup üst sorumlularına, bunlardan grup sorumlularına oradan da örgüt üyelerine iletildi.

Heyet, toplantıların ne zaman nerede yapılacağını, üyelere dağıtılan tabletlere yüklenen ByLock ve Viber gibi uygulamalar aracılığıyla birbirine aktardı.

Yargıtaydaki seçimleri kilitleme, kime oy verileceği, bazı davalarda örgüt lehinde kararlar çıkmasını sağlama, örgüt mensubu üyelerin önemli dairelerde görevlendirilmesi gibi konular, sivil imam Mehmet Baysal'ın da katılımıyla bu danışma heyetinde kararlaştırıldı.

Ceza ve hukuk dairelerindeki örgüt üyeleri için verilen özel kod adlar, bu heyet için de kullanıldı.

Hukuk dairelerinde görev yapan üyelerin, "H1, H2, H3" olacak şekilde üç grup halinde, ceza dairesinde görev yapanların ise "C1, C2, C3 ve C4" olarak dört grup halinde tasnif edildiği belirlendi.

Bu ayrımdan sonra, grubun üst sorumluları "sıfır" ile kodlandı. Bu tasnife giren üyelerin, taleplerini grup sorumlusu Ali Akın'a, onun da Mehmet Baysal'a ulaştırdığı tespit edildi.

Mütalaada bu yapı, "Yargıtay içerisinde örgüt mensuplarının yargısal faaliyetlerde izleyeceği usul ve esasların tespit edilmesi için oluşturulan ve örgüt üyesi yüksek yargı mensuplarının taleplerinin değerlendirildiği üst bir yapı niteliğindedir." şeklinde tanımlandı.

Danışma heyetindekilere "D" kodlaması

Danışma heyetindekilerin ByLock yazışmalarından, bu örgüt mensuplarının kod adları da ortaya çıkarıldı.

Buna göre, grup sorumlusu Ali Akın, üyelerden Osman Yurdakul'u "D-Yurdaer", Salih Özaykut'u "D-Yakut", Mehmet Kaya'yı "D-Fahri", Aydın Boşgelmez'i "D-Bünyamin" diye kodladı.