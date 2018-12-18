Doğuda kış hayatı olumsuz etkiliyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar, tipi ve heyelan nedeniyle 130 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Bitlis-Muş kara yolunda yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

VAN

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari ve Bitlis'te kar, tipi ve heyelan nedeniyle 130 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle 18 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 5 köy, 13 mezra, Yüksekova ilçesinde 28 köy ve 60 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis ve Muş

Bitlis'te İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 6 köye ulaşım sağlanamadığını, bu yolların açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise il genelinde kar ve tipiden kapanan köy yollarını ulaşıma açtıklarını, karla mücadele ekiplerinin hazır bekletildiğini aktardı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye düştüğü Bitlis-Muş kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.



