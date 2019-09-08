Euro
6.29
Dolar
5.71
BIST 100
98,987.48
Altın
1,506.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'nün sözde 'Türkiye imamı' ile eşi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. tutuklandı, kızları B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hüseyin Bağış   | 08.09.2019
FETÖ'nün sözde 'Türkiye imamı' ile eşi tutuklandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, 27 Ağustos'ta Kartal'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. ve kendilerini yardımcı olan kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan Adliyesine sevk edilen şüphelilerden örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. tutuklandı.

Çiftin örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirtilen kızı B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Anlaşmasız Brexit AB'yi de vurur
Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir
ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi
ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru

Benzer haberler

FETÖ'nün sözde 'Türkiye imamı' ile eşi tutuklandı

FETÖ'nün sözde 'Türkiye imamı' ile eşi tutuklandı

FETÖ'nün tetikçisinin darbe mesajları ortaya çıktı

Darbeci tuğgeneralin emir astsubayı ardışık aranmış

FETÖ firarisi savcı Balıkesir'de yakalandı

FETÖ firarisi savcı Balıkesir'de yakalandı
FETÖ şüphelisinin evinde 70 hard disk ele geçirildi

FETÖ şüphelisinin evinde 70 hard disk ele geçirildi
Darbe sanığı astsubay itiraflarını 'kurgu' diyerek reddetti

Darbe sanığı astsubay itiraflarını 'kurgu' diyerek reddetti