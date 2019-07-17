FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar
15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.
İstanbul
15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.
Havalimanında, "Gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız" diyen eski Albay Özdemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Mahir Ayabak’ın şehit edilmesine ilişkin 4 sözleşmeli erden 2'sine ağırlaştırılmış müebbet, ikisine müebbet hapis cezası verildi.
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