Euro
6.38
Dolar
5.69
BIST 100
99,583.59
Altın
1,405.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

Melike Gallenkuş,Başak Akbulut Yazar   | 17.07.2019
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

İstanbul

15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

Havalimanında, "Gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız" diyen eski Albay Özdemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mahir Ayabak’ın şehit edilmesine ilişkin 4 sözleşmeli erden 2'sine ağırlaştırılmış müebbet, ikisine müebbet hapis cezası verildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez’de statüko sarsılıyor
Türkiye'nin PYD/PKK'nın narko-terörüyle mücadelesi
AB-MERCOSUR anlaşması ve yeni bölgeselleşme
Hong Kong'da sular durulmuyor
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri

Benzer haberler

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar günü

AA'nın 'Dijital Gösterim Merkezi'ndeki videosuna yoğun ilgi

'Su verirken 3 kişiyi şehit ettiler'

'Su verirken 3 kişiyi şehit ettiler'
'15 Temmuz'u yaşayan herkes o geceyi anlatsın'

'15 Temmuz'u yaşayan herkes o geceyi anlatsın'
FETÖ'nün yurt dışındaki 218 okulu Maarif Vakfı'nda

FETÖ'nün yurt dışındaki 218 okulu Maarif Vakfı'nda