FETÖ örgütten ayrılmak isteyen astsubayı tehdit etmiş
FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturmaları kapsamında itirafçı olan "Bekir" kod adlı astsubay Burak C, örgütün bazı talimatları üzerine örgütten ayrılmak istediğini ve tehdit edildiğini söyledi.
Ankara
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesörlü telefon soruşturmaları kapsamında itirafçı olan astsubay Burak C, örgütün gizlilik politikası gereği namazın ima ile kılınması, cuma namazlarına gidilmemesi talimatları üzerine örgütten ayrılmak istediğini, kendisinden sorumlu mahrem imam tarafından "şefkat tokadı" ile tehdit edildiğini söyledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt üyesi askerler arasındaki ankesörlü ve ardışık arama yöntemiyle iletişime yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla dava açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olan astsubay Burak C, örgüte dair bildiklerini anlattı.
FETÖ'nün mülakat öncesi taktiği
İtirafçı Burak C, 2010'da girdiği astsubaylık sınavını kazandığını, mülakatlar öncesi bunu öğrenen örgüt üyelerinin kendisine bazı telkinlerde bulunduğunu anlattı.
Örgütün gizlilik politikası gereği dindar bir aileden geldiğinin anlaşılmamasını sağlamaya çalıştığını kaydeden Burak C, şöyle devam etti:
"Yasir isimli şahıs bana, 'Annenizin kimlikteki fotoğrafta başı kapalı ise söyleyin başı açık bir fotoğraf çektirsin ve kimliğine onu koysun.' dedi. Ben bunu aileme ilettiğimde annem önce karşı çıktı ama ben askeriyeye girmek istediğim için annem beni kırmadı ve başı açık bir fotoğraf çektirdi, kimliğini değiştirdi. Ayrıca mülakatta hangi gazeteleri okuyorsunuz diye sorulduğunda, 'Zaman gazetesi haricinde olan gazetelerden okuyorum.' deyin şeklinde telkinlerde bulunmuştu." dedi.
"Şefkat tokadı" ile tehdit
Astsubaylığı kendi hakkıyla kazandığını, bunun üzerine Yasir kod adlı örgüt üyesinin kendisini başka birine devrettiğini bildiren Burak C, bir süre örgüt toplantılarını bu şahısla yaptıklarını kaydetti.
Burak C, 2012'de Ankara'ya tayininin çıkmasından sonra kendisiyle Balıkesir'de ikamet eden bir FETÖ üyesinin ilgilendiğini, buluşma gün ve saatlerinin ankesörlü telefonla arayarak kendisine bildirildiğini dile getirdi.
Örgüt toplantılarında "himmet" adı altında örgüte para toplandığını açıklayan Burak C, bazı uygulamaları doğru bulmaması üzerine örgütten ayrılmak istediğini ancak tehdit edildiğini beyan etti.
İtirafçı astsubay Burak C, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Görüşmelerimizde, Fetullah Gülen kitapları, Risaliye Nur okuyup, Fetullah Gülen'e ait kasetler izletilmekteydi. Bir süre sonra bizle ilgilenen şahıslar bize, 'Namazı ima ile kılın, kendinizi deşifre etmemek için cuma namazlarına gitmeyin, oylarınızı AK Parti'ye vermeyin.' demeleri üzerine bu durumu yadırgayarak ailemi de bahane ederek bunlardan uzaklaşmaya çalıştım.
Ancak bir süre sonra beni ismini hatırlayamadığım Toyota marka aracı bulunan şahıs sürekli, 'Neden toplantılara gelmiyorsun?' diye 0312 alan kodu ile başlayan ve bazen de cep telefonları ile aramaktaydı. Ben bu telefonlara bazen cevap vermemekteydim. Cevap verdiğim zaman da bana neden gelmediğim sorulmakta ve gelmediğim zamanda beni, 'Şefkat tokadı' yiyeceğim konusunda tehditler etmekteydi. Ben, bunlara rağmen aldırış etmeyerek 2014 başlarında bunlardan tamamıyla koptum. Hatta telefon numaramı dahi değiştirdim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.