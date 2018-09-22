FETÖ hükümlüleri yurt dışına kaçarken yakalandı

Hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı hapis cezası kesinleşen kişi, sınırda yakalanarak cezaevine gönderildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı hapis cezası kesinleşen kişi, yurt dışına kaçarken yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dereköy sınır taşında yurt dışına kaçmaya çalışan bazı kişiler olduğunu tespit etti.

Ekiplerce Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanan kişilerin FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü M.K, eşi ve iki çocuğu ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı hapis cezası kesinleşen O.D. olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ile O.D. cezaevine gönderilirken, M.K'nin eşi ve iki çocuğu serbest bırakıldı.

Muhabir: Özgün Tiran