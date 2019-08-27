Euro
6.47
Dolar
5.83
BIST 100
96,650.78
Altın
1,530.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ elebaşının şoförü örgütün hücre evinde yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'de yaşadığı dönemde şoförlüğünü yapan ve daha sonra kapatılan FEM Dershaneleri genel müdürü olan Demircan ile eşi, Üsküdar'da saklandıkları hücre evinde gözaltına alındı.

Hanife Sevinç   | 27.08.2019
FETÖ elebaşının şoförü örgütün hücre evinde yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, 21 Ağustos'ta Üsküdar'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu süreçte şoförlüğünü yapan ve daha sonra kapatılan FEM Dershaneleri genel müdürü olan ayrıca örgüt içerisinde üst düzey mahrem konumda bulunan Mehmet Demircan ile eşi Fatma Nuray Demircan gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Demircan tutuklanırken eşi adli kontrol şartı ve ev hapsi kararıyla serbest kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den kaçan İngiltere ABD'ye tutulabilir
İran iç siyasetinde güç mücadelesi kızışıyor
Suriye rejimi Astana sürecini sabote etmek üzere
Dünden bugüne merkez bankalarında sözlü yönlendirme
İran-ABD geriliminde son durum

Benzer haberler

FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasında 'ankesör' tespiti

FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasında 'ankesör' tespiti

FETÖ soruşturmasında 21 asker hakkında yakalama kararı

FETÖ elebaşının şoförü örgütün hücre evinde yakalandı

Gaziantep merkezli 'ankesör' operasyonu

Gaziantep merkezli 'ankesör' operasyonu

FETÖ'nün kritik ismi yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi yakalandı

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı