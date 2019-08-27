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'Devlet Ana' 738'inci kez anılacak

Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana için türbesinin bulunduğu Domaniç ilçesinde 1 Eylül'de anma töreni gerçekleştirilecek.

Serdar Yiğit   | 27.08.2019
'Devlet Ana' 738'inci kez anılacak

Kütahya

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana, Osmanlı'nın beylikten devlete geçişinin gerçekleştiği Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bu yıl 738'inci kez düzenlenecek törenle anılacak.

Kütahya'nın Domaniç Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, AA muhabirine, "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"nin bu sene 738. kez yapılacağını söyledi.

"Devlet Ana" olarak da bilinen Hayme Ana'nın, Türk kadınının en görkemli sembolü ve Türk tarihinde adına türbe yaptırılan ilk kadın olduğunu dile getiren Yılmaz, "Tüm yöre halkını, Anadolu'nun dört bir yanından gelecek tüm misafirlerimizi burada görmek istiyoruz. Hepsini 7 asırdır devam eden anma ve göç şenliğine, kuruluşun şehri Domaniç'e davet ediyoruz." dedi.

Söğüt'e temsili göç yürüyüşü canlandırılacak

Kütahya Valiliği ve Domaniç Kaymakamlığınca organize edilen "738. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri" kapsamında 1 Eylül Pazar günü Hayme Ana'nın Çarşamba köyündeki türbesi ziyaret edilecek. Daha sonra tören alanında etnospor gösterileri yapılacak. Mehteran bölüğü eşliğinde Söğüt'e temsili göç yürüyüşü canlandırılacak.


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