FETÖ abisi darbe girişimini 15 gün önceden söylemiş

ANKARA - TANJU ÖZKAYA/KÜBRA KARA

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında itirafçı olan astsubay S.T, kendilerinden sorumlu örgüt abisi "Asaf" kod adlı Mesut Özgen'in darbe girişimini 15 gün önceden haber verdiğini söyledi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi dava dosyasına beyanı giren S.T, yargılandığı başka bir davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu.

Hiçbir baskı altında kalmadan örgüte dair bildiklerini anlatacağını söyleyerek beyanlarına başlayan S.T, 2013'te Ankara İl Jandarma Komutanlığına atandığını belirtti.

Bu dönemde "Nezihi" kod adlı örgüt abisinin sohbetlerine katıldığını, bir yıl sonra Jandarma Genel Komutanlığı davasının sivil sanığı Asaf kod adlı Mesut Özgen'e devredildiğini anlatan S.T, düzenli olarak örgütsel toplantılara katıldığını ifade etti.

İtirafçı S.T, Özgen'in üst düzey örgüt yöneticilerinden aldığı talimatları kendisi gibi astsubayların yer aldığı sohbet grubuna ilettiğini bildirerek, "Asaf'ın (Özgen) bizimle münasebeti sohbet ve himmetle alakalıydı. Gülen'in kaset ve görüntüleri izletiliyordu. Asaf'ın evinde en az 4-5 tablet bilgisayar, 2-3 cep telefonu vardı. Sürekli bilgiler geliyordu ancak bilgilerin ne olduğunu bizimle paylaşmıyordu. Asaf, Ankara il abisinin 'Fetullah Gülen'in yanındaki abilerden mesaj geldi.' dediğini bize söylüyordu. Küçük küçük notlar halinde defterlerde ve kağıtlarda bilgileri bize aktarıyordu." ifadelerini kullandı.

Sözde 17-25 Aralık operasyonları nedeniyle örgüt mensubu polislerin açığa alınmasının ardından yapılan örgütsel sohbetlerde, "Bu sıkıntılar çok yakında bitecek." denilerek kendilerinin motive edildiğini dile getiren S.T, bu süreçten sonra seçilmiş hükümet aleyhindeki söylemlerin eleştiri sınırını aştığını kaydetti.

S.T, toplantılarda montajlanmış görüntülerin izlettirildiğini, devlet aleyhinde propaganda yapıldığını aktararak, "Örgüt abisi, bizi de bu yönde kanalize etmeye çalıştı. Son üç ay kala (darbe girişimine) 'Bu milletin başına ne gelirse gelsin kesinlikle hak ediyor.' şeklinde söylemleri oldu. Bu şekilde ithamın çok ağır olacağını, üç beş kötü olan şey için bütün milletin gözden çıkarılamayacağı söylenince hemen konuyu değiştirdi ve bir daha da bu konuyu açmadı." dedi.

"Sıkıntılar komple yok olacak"

Bilgisayar ve akıllı cep telefonunu yeteri düzeyde kullanacak becerisinin olmadığı için örgüt abisi Özgen'in aynı grupta yer aldıkları astsubay E.Y'ye ByLock programı yüklü tablet verdiğini dile getiren S.T, şöyle devam etti:

"Asaf, bluetooth ile kendi telefonundan benim ve diğer astsubayların cep telefonlarına 'Orbot' ve 'Line' isimli programları kurdu. Bundan sonra başka bir grupla görüşeceğimizi ve görüşecek kişinin bu programdan görüşmeleri sağlayacağını, her ne olursa olsun buradan yazılacak talimatlara kesinlikle uymamız gerektiğini söyledi. Darbe girişiminden önce yıllık izinler dahil, kendisine söylemeden hiçbir yere gitmememiz gerektiğini, 15-20 gün içerisinde bahsettiği sıkıntıların komple yok olacağını ve sabretmemiz gerektiğini söyledi."

S.T, Özgen'in, Jandarma Genel Komutanlığı için tayin ve atamaları yapılan personele ilişkin bilgileri Personel Şube Müdürlüğünde görevli olan eski astsubay Uğur Elciyar'dan aldığını, Elciyar'ın örgütün talimatları doğrultusunda atamaları yapmaya çalıştığını ifade etti.

İtirafçı S.T, örgütsel toplantıların yapılacağı yeri ve zamanı örgüt abisinin kendilerine ankesörlü telefon üzerinden bildirdiğini sözlerine ekledi.