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FETÖ'nün 'mahrem imam' yapılanmasına soruşturma: 63 gözaltı kararı

Konya merkezli 30 ilde FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savaş Güler   | 18.06.2019
FETÖ'nün 'mahrem imam' yapılanmasına soruşturma: 63 gözaltı kararı

Konya

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 63 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 30 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

15 şüpheli yakalandı

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 15'i yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 48 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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