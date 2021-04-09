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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimi davalarında sona gelindi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 289 davadan 287'si karara bağlandı, ikisinde sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

Kemal Karadağ,İsmet Karakaş   | 09.04.2021
Darbe girişimi davalarında sona gelindi

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 287'si karara bağlandı.

Sona eren davalarda 2 bin 999'u ömür boyu olmak üzere 4 bin 820 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

Yargılamaların tamamlandığı davalarda 1626 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 1373 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemeler, 1821 sanık hakkında çeşitli sürelerde hapis cezalarına hükmetti. Tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraati kararlaştırıldı.

Yargılamaların sürdüğü iki davadan biri Ankara'da biri ise Çanakkale'de görülüyor.

Yerel mahkemelerce karara bağlanan davalardan 74'ü Yargıtay tarafından onandı, 4 dava ise kanun yoluna başvurulmadan kesinleşti. Böylece 78 davadaki hüküm kesinleşmiş oldu.

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