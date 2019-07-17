Euro
6.39
Dolar
5.69
BIST 100
99,789.81
Altın
1,414.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

AA fotoğraflarıyla '15 Temmuz' sergisi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar, Bitlis Adliyesinde sergilendi.

Şener Toktaş   | 17.07.2019
AA fotoğraflarıyla '15 Temmuz' sergisi

Bitlis

Bitlis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğrafların yer aldığı "Fotoğraflarla 15 Temmuz" sergisi açtı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Bitlis Adliyesinde açılan sergide, AA muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişiminde ve sonrasında çektiği 80 fotoğraf yer aldı.

Adli Yargı Komisyon Başkan Vekili Nilgün Can ile serginin açılış kurdelesini kesen Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün unutulmaması amacıyla sergiyi düzenlediklerini belirtti.

Dilsiz, 15 Temmuz'un milletin, halkın, çalışanların ve adliyeye gelenlerin zihninden hiçbir zaman silinmemesi amacıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün öncülüğünde "Fotoğraflarla 15 Temmuz" sergisini açtıklarını ifade etti. Dilsiz, şunları belirtti:

"Sergiyle bin yılın ihaneti 15 Temmuz'u hiçbir şekilde insanlarımızın zihninden silinmesine müsaade etmeme amacını güdüyoruz. Her zaman söylüyoruz, Türkiye'de darbeler tarihi var ancak bu tarih 15 Temmuz'da tamamen değişti. Şimdiye kadar hiç kimsenin uzanamadığı, 'Namahrem elini uzatmasın.' dediğimiz meclisimiz bombalarla yerle bir edilmeye çalışıldı. Bunu hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız ve unutturmamak için de elimizden geleni göstereceğiz. Allah bu millete böyle bir felaketi ve ihaneti yaşatmasın. Biz 15 Temmuz'u yaşadık. Torunlarımız ve torunlarımızın torunu 15 Temmuz'u konuşacak."

Dilsiz, açılışa katılan davetlilerle sergiyi gezdi, fotoğrafları inceledi. 

Cuma güne kadar gezilebilecek serginin açılışına, adliye ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez’de statüko sarsılıyor
Türkiye'nin PYD/PKK'nın narko-terörüyle mücadelesi
AB-MERCOSUR anlaşması ve yeni bölgeselleşme
Hong Kong'da sular durulmuyor
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri

Benzer haberler

'15 Temmuz'u, 15 Temmuz'un kadın kahramanlarını unutmayacağız'

'15 Temmuz'u, 15 Temmuz'un kadın kahramanlarını unutmayacağız'

AA fotoğraflarıyla '15 Temmuz' sergisi

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

15 Temmuz'u tasarladıkları afişlerle anlattılar

15 Temmuz'u tasarladıkları afişlerle anlattılar
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar günü

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar günü
AA'nın 'Dijital Gösterim Merkezi'ndeki videosuna yoğun ilgi

AA'nın 'Dijital Gösterim Merkezi'ndeki videosuna yoğun ilgi