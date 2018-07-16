15 Temmuz şehitleri Kanada'da anıldı

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal,"Türk halkı, Türkiye'yi sadece demokratik süreçlerle görev alan hükümetlerin ve milletin iradesinin yöneteceğinin altını çizdi. 15 Temmuz, Türkiye tarihindeki en kanlı terör eylemidir" dedi.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği ile Toronto, Montreal ve Vancouver'daki Başkonsolosluklarınca ve Edmonton'daki Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" törenlerinde şehitler anıldı. Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, programda konuştu. ( Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği - Anadolu Ajansı )

OTTAVA/ANKARA

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, "Türk halkı, Türkiye'yi sadece demokratik süreçlerle görev alan hükümetlerin ve milletin iradesinin yöneteceğinin altını çizdi. 15 Temmuz, Türkiye tarihindeki en kanlı terör eylemidir." dedi.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği ile Toronto, Montreal ve Vancouver'daki Başkonsolosluklarınca ve Edmonton'daki Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" törenlerinde şehitler anıldı.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarından oluşan serginin de yer aldığı Ottawa'daki törene, Ottawa Müslüman toplumunun temsilcileri, Ottawa Belediye Encümenleri, Kanada Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile çok sayıda Kanadalı ve Türk davetli katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Ottawa din görevlisinin duasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Ünal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini akamete uğratmak ve demokrasiyi korumak için hayatlarını göz kırpmadan feda eden şehitlerin anıldığı 15 Temmuz'un, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak idrak edildiğini vurguladı.

Binlerce yaralının, 251 şehidin olduğu bu kanlı darbe girişiminin Türkiye'nin tanık olduğu en büyük ulusal travma olduğunu söyleyen Ünal, o gece jetler, tanklar ve helikopterlerle darbe yapmaya kalkışan grubun darbeye karşı toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) bile F-16'larla bombaladığını hatırlattı.

Polis ve kamu binalarının da bombalandığını, darbe girişimine karşı demokrasiyi savunmak üzere sokağa çıkan sivil halkın jet, tank ve helikopterlerin saldırısına uğradığını vurgulayan Ünal, bütün ulusun direndiğini ve darbe girişiminin 24 saatten kısa bir sürede başarısız olduğunu söyledi.

Bu yapılanmaya yönelik sürdürülen soruşturma ve yargı süreçlerinde, darbe girişiminden bu yana geçen iki yılda bu karanlık örgütün varlığına, işlediği suçlara ve darbe girişiminde bulunduğuna dair somut kanıtlar elde edildiğini vurgulayan Ünal, "En son bulgular da darbeye kalkışanların FETÖ elebaşı ile doğrudan iletişim içinde olduğunu göstermektedir." diye konuştu.

FETÖ'nün Türkiye tarafından terör örgütleri listesine alındığını ve ABD'den FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesinin talep edildiğini hatırlatan Ünal, örgütün Türkiye'de ve dünya çapında kimliğini gizleyerek yürüttüğü eğitim faaliyetleri aracılığıyla eleman kazandığına, devleti ele geçirmek amacıyla kurum ve kuruluşlara sızdığına dikkati çekti.

Ünal, şöyle devam etti:

"Bugün iki nedenden dolayı gururluyuz. Birincisi, Türk halkının gösterdiği cesaret ve kararlılıktır. Toplumun her kesiminden ve farklı siyasi görüşlerden vatandaşlar bulundukları şehirlerde o gece darbecilere karşı sokaklara çıktılar. İkinci gurur kaynağımız ise Türk ulusunun demokrasiyi ve parlamentoyu ne pahasına olursa olsun korumak için gösterdiği kararlılıktır. Türk halkı, Türkiye'yi sadece demokratik süreçlerle görev alan hükümetlerin ve milletin iradesinin yöneteceğinin altını çizdi. 15 Temmuz, Türkiye tarihindeki en kanlı terör eylemidir. Bu yüzden herkese 'Bu sizin ülkenizde yaşansaydı tepkiniz ne olurdu' diye soruyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokağa dökülen aziz milletin Türkiye'yi ve demokrasiyi savunmak için canını sakınmadan feda ettiğini söyleyen Ünal, şehit Ömer Halisdemir'in hikayesi başta olmak üzere tüm şehitlerin fedakarlıklarının ailelerce gelecek nesillere anlatılması gerektiğini belirtti.

Merkezi Toronto'da bulunan "Islamic Forum of Canada" Başkanı Faisal Hamid de özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye verdiği desteği göstermek için Ottawa'daki törene katıldığını ifade etti.

Hamid, 15 Temmuz'da Türkiye için çok kaygılandıklarını ve dua ettiklerini belirterek, Türkiye'nin o gün darbeden kurtulmasının sadece Türk milleti için değil, tüm İslam alemi ve ümmeti için çok önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dünya çapında yaptığı insani yardımların örnek alınması gerektiğini söyleyen Hamid, tüm devletlerin bu şekilde hareket etmesi halinde dünyanın çok daha iyi bir yer olacağını belirtti ve AA fotoğraf sergisinin sloganını Türkçe olarak birkaç kez tekrarlayarak "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız." dedi.

15 Temmuz şehitleri için mevlid okundu

Kanada'daki "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programları çerçevesinde, Diyanet Kanada Vakfı'nın desteğiyle kurulan "Turkish Assembly Centre" adlı merkezde de 15 Temmuz Şehitleri için mevlit okundu. Mevlitin ardından katılımcılara Türkiye'nin Kanada Büyükelçiliğince hazırlanan helva ikram edildi.

Anma törenleri kapsamında ayrıca Ottawa, Montreal, Toronto, Vancouver'da AA'nın 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu