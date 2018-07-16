ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptıkları görüşmenin ardından, "İki ülkenin iş birliği yüz binlerce insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip." dedi.

HELSİNKİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldikleri zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Putin: İlişkilerin iyileşmesinde ilk adım

Burada konuşan Putin, Trump ile görüşmesinin iki ülkenin ilişkilerinin iyileşmesinde ilk adım olduğunu belirtti

Trump: İki ülkenin iş birliği yüz binlerce insanın hayatını kurtarabilir

ABD Başkanı Trump da yaptığı açıklamada, "DEAŞ'la verdiğimiz başarılı mücadeleden İran'ın sahada faydalanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Suriye krizi karmaşık bir halde olduğunu belirten Trump, şunları kaydetti:

"İki ülkenin iş birliği yüz binlerce insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip.

"Rusya hiçbir zaman ABD’nin iç işlerine karışmadı"

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'deki seçimlere Rusya'nın dahil olduğu iddialarına ilişkin, "Rusya hiç bir zaman seçim süreci dahil ABD’nin iç işlerine karışmadı ve karışmaya hazırlanmıyor." diye konuştu.