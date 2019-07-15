15 Temmuz şehidi polis memuru mezarı başında anıldı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak için Sakarya'daki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Sakarya
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak, Sakarya'daki mezarı başında anıldı.
Gökbayrak'ın Arifiye ilçesi Hanlıköy'deki mezarı başında düzenlenen törende, şehidin eşi Necla, annesi Ferdane, çocukları Ceyda, Elif ve Alperen Gökbayrak ile kayınpederi Fevzi Dayan hazır bulundu.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edilen törende, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.
Törene, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar ile vatandaşlar katıldı.
Protokol üyeleri, mezarlıktaki anma töreninin ardından şehidin babaevini de ziyaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.