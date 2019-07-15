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Dünya, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz Londra'da koreografiyle anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve 15 Temmuz anısına tasarlanan gösteri, eş zamanlı olarak Londra ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

Hasan Esen   | 15.07.2019
15 Temmuz Londra'da koreografiyle anlatıldı

Londra

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk milletinin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu sembolize eden koreografi performansı sergilendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve 15 Temmuz anısına tasarlanan gösteri, yerel saatle 16.00'da (TSİ 18.00) Tower Hill'de yapıldı.

Eş zamanlı olarak İstanbul'da da gerçekleştirilen koreografide 50 Türk ve 50 İngiliz olmak üzere 100 performans sanatçısı görev aldı.

Koreografide hain darbe girişimi sırasında Türk milletinin FETÖ üyesi teröristlere karşı nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olduğunu sembolize eden bir hikayeye yer verildi.

İnsanların gündelik yaşamına devam ederken birden hayatın durmasıyla başlayan gösteride, darbe girişiminin ilk haber alındığı ana dikkati çekildi.

İnsanların yere yığılması ve çevredekilerin bu kişilere yardım etmek için koşuşturmasının sahnelendiği etkinlikte, birbirini tanımayan insanların nasıl dayanışma seferberliği başlattıkları anlatıldı.

Gösteri, dayanışma içindeki insanların tek vücut olup darbe girişimine karşı mücadele vermesi ve sonunda zafer elde ederek Türk bayrağını yeniden dalgalandırmasıyla sona erdi.

Hazırlık çalışmaları iki ay boyunca İstanbul ve Londra'da eş zamanlı süren koreografinin müziklerinin özel bestelendiği belirtildi.

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