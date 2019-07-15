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Atatürk Havalimanı'nda 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması
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Dünya, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Berlin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu'nda, Türk sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla tören düzenlendi.

Cüneyt Karadağ   | 15.07.2019
Berlin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni düzenlendi

Berlin

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "FETÖ, 15 Temmuz gecesi sadece darbeyle korkutmamıştır. Aynı zamanda iç savaşa sürüklemek istemiştir. Darbe başarılı olsaydı Türkiye dış güçlerin müdahalesine açık hale gelecekti. Tüm kazanımlar bir gecede kaybedilecekti." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu'nda, ülkedeki Türk sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla tören düzenlendi.

Çelik, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, FETÖ ile uzun soluklu bir mücadele verildiğini ve bu mücadelenin yurt dışında da devam ettiğini söyledi.

FETÖ'nün, ordu, yargı, emniyet gibi kurumların içine sızan bir örgüt olduğunu belirten Çelik, şunları ifade etti:

"FETÖ, 15 Temmuz gecesi sadece darbeyle korkutmamıştır. Aynı zamanda iç savaşa sürüklemek istemiştir. Asıl önemli kısım burasıdır. Darbe başarılı olsaydı Türkiye dış güçlerin müdahalesine açık hale gelecekti. Tüm kazanımlar bir gecede kaybedilecekti. Aziz milletimiz o gece demokrasiye sahip çıkan ender milletlerden birisidir. Kurtuluş Savaşı ile dirilen Türk halkının dirilişi önlenmeye çalışılmış ama başarılı olunamamıştır."

Çelik'in konuşmasının ardından 15 Temmuz gazilerinden Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli Mehmet Anıl Acar, o gece yaşadıklarını anlattı.

Törenin sonunda Anadolu Ajansı muhabirlerinin darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

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