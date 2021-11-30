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İzmir'de deniz taşması nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, sahil bandındaki yol araç trafiğine kapatıldı - VTR
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Yılın Fotoğrafları 2021

http://aa.com.tr/yilinfotograflari

30.11.2021
Yılın Fotoğrafları 2021

HABER

Esed rejiminin İdlib’e saldırısında 2’si çocuk 6 sivil öldü

ABD’de Kongre binasına baskın

Yemen’de milyonlarca çocuk açlık tehdidiyle karşı karşıya

İzlanda'da binlerce yıldır uyuyan Fagradals Yanardağı faaliyete geçti

İsrail'den Gazze'ye yönelik saldırı

Gazze’deki yerleşim yerlerine saldırı

İspanya’daki düzensiz göçmenler

Irak'ta hükümete karşı protestolar

Kastamonu’daki sel felaketi

Gazze’de günlük yaşam

Savaş uçaklarının İdlib’e düzenlediği hava saldırıları

Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu

Fatih'te iş yeri yangını

Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edildi

Marmaris'te orman yangını

İsrail askerleri Filistinli çocuğu darp ederek gözaltına aldı

Kudüslü acılı anne

Afganistan'daki uyuşturucu bağımlıları

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırında

Kabil Uluslararası Havalimanında yoğunluk

İlk kadın taarruz helikopter pilotu

Manavgat’taki orman yangınları

Sağlık ekipleri, Kovid-19’la mücadele için karlı yolları aşıyor

"Rüzgarın cambazları" ekmeklerini metrelerce yüksekte kazanıyor

İsrail ordusu, AP ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu

Kaliforniya eyaleti, orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor

YAŞAM

Diyarbakır’da hayvan dostu aile, 7 kirpi yavrusunu kaşıkla süt vererek besliyor

75 yaşındaki Nadime Demirbaş yardım ekibini duygulandırdı

İstanbul'da balıkçılar ilk ağlarını bereketiyle çekti

New Jersey'de şimşekli gece

İstanbul beyaza büründü

İstanbul'da bayram namazı kılındı

Renkli tüyleriyle dikkati çeken arı kuşlarının beslenme zamanı

İstanbul'da hilal

Kolombiya'daki Wayuu Yerlileri

Chittagong'daki Ananda Bazar Çöplüğü

Kapadokya'da fotoğraf meraklılarının yeni tutkusu: "Vinçte salıncak"

İdlibli Ahmed Deyyub, protez bacaklara kavuşup işe yürüyerek gitmeyi istiyor

Şehit ailesi, oğullarının emaneti “Atmaca” ile teselli buluyor

Rio de Janeiro mezarlıklarının çocuk işçileri

İstanbul'da sisli hava

Bali'deki sokak köpeklerini yaşatan hayvansever; Ketut Widanta

AA ekibi, işitme ve görme engelli öğrencilerle yüz yüze eğitimde bir gün geçirdi

Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri, Kovid-19'lu çocuk hastaların da üzerinde

Kızılırmak Deltası'nda bahar hareketliliği

Başkentte dolunay güzel görüntü oluşturdu

Ateşkesin ardından Gazze

İdlib'deki kamplarda kar yağışı, yerinden edilenlerin hayatını zorlaştırdı

Kars'ta gökkuşağı

İskenderun Körfezi'nde şimşekli gece

SPOR

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

Moskova'da SUP Fest 2021 düzenlendi

Hollanda ve Çekya’nın EURO 2020 mücadelesi

Hakkarili gençler tahtadan kayak takımı yaptı

Halep`teki "yarı açık boks ringi"nde savaşın yıkamadığı hayaller

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri

Şahika Ercümen sosyal sorumluluk projesinde yer aldı

Rugby’de Sonbahar Uluslar Serisi: İtalya - Yeni Zelanda

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Karate müsabakaları

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları

EURO 2020 A grubu ilk maçında Türkiye ve İtalya mücadelesi

Yüzeyi donan Louise Gölü'nde buz pateni

İspanya ile özdeşleşen boğa güreşleri

2020 Tokyo Olimpiyatları

Erkekler Artistik Cimnastik Atlama Masası finali

EURO 2020: İsviçre - İspanya

BANNER

HABER


Esed rejiminin İdlib’e saldırısında 2’si çocuk 6 sivil öldü


ABD’de Kongre binasına baskın


Yemen’de milyonlarca çocuk açlık tehdidiyle karşı karşıya


İzlanda'da binlerce yıldır uyuyan Fagradals Yanardağı faaliyete geçti


İsrail'den Gazze'ye yönelik saldırı


Gazze’deki yerleşim yerlerine saldırı


İspanya’daki düzensiz göçmenler


Irak'ta hükümete karşı protestolar


Kastamonu’daki sel felaketi


Gazze'de günlük yaşam


Savaş uçaklarının İdlib’e düzenlediği hava saldırıları


Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu


Fatih'te iş yeri yangını


Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edildi


Marmaris'te orman yangını


İsrail askerleri Filistinli çocuğu darp ederek gözaltına aldı


Kudüslü acılı anne


Afganistan'daki uyuşturucu bağımlıları


Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırında


Kabil Uluslararası Havalimanında yoğunluk


İlk kadın taarruz helikopter pilotu


Manavgat’taki orman yangınları


Sağlık ekipleri, Kovid-19’la mücadele için karlı yolları aşıyor


"Rüzgarın cambazları" ekmeklerini metrelerce yüksekte kazanıyor


İsrail ordusu, AP ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu


Kaliforniya eyaleti, orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor

YAŞAM


Diyarbakır’da hayvan dostu aile, 7 kirpi yavrusunu kaşıkla süt vererek besliyor


75 yaşındaki Nadime Demirbaş yardım ekibini duygulandırdı


İstanbul'da balıkçılar ilk ağlarını bereketiyle çekti


New Jersey'de şimşekli gece


İstanbul beyaza büründü


İstanbul'da bayram namazı kılındı


Renkli tüyleriyle dikkati çeken arı kuşlarının beslenme zamanı


İstanbul'da hilal


Kolombiya'daki Wayuu Yerlileri


Chittagong'daki Ananda Bazar Çöplüğü


Kapadokya'da fotoğraf meraklılarının yeni tutkusu: "Vinçte salıncak"


İdlibli Ahmed Deyyub, protez bacaklara kavuşup işe yürüyerek gitmeyi istiyor


Şehit ailesi, oğullarının emaneti “Atmaca” ile teselli buluyor


Rio de Janeiro mezarlıklarının çocuk işçileri


İstanbul'da sisli hava


Bali'deki sokak köpeklerini yaşatan hayvansever; Ketut Widanta


AA ekibi, işitme ve görme engelli öğrencilerle yüz yüze eğitimde bir gün geçirdi


Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri, Kovid-19'lu çocuk hastaların da üzerinde


Kızılırmak Deltası'nda bahar hareketliliği


Başkentte dolunay güzel görüntü oluşturdu


Ateşkesin ardından Gazze


İdlib'deki kamplarda kar yağışı, yerinden edilenlerin hayatını zorlaştırdı


Kars'ta gökkuşağı


İskenderun Körfezi'nde şimşekli gece

SPOR



660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri


Moskova'da SUP Fest 2021 düzenlendi


Hollanda ve Çekya’nın EURO 2020 mücadelesi


Halep`teki "yarı açık boks ringi"nde savaşın yıkamadığı hayaller


Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri


Şahika Ercümen sosyal sorumluluk projesinde yer aldı


Rugby’de Sonbahar Uluslar Serisi: İtalya - Yeni Zelanda


2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları


2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Karate müsabakaları


HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları


EURO 2020 A grubu ilk maçında Türkiye ve İtalya mücadelesi


Yüzeyi donan Louise Gölü'nde buz pateni


İspanya ile özdeşleşen boğa güreşleri


2020 Tokyo Olimpiyatları


Erkekler Artistik Cimnastik Atlama Masası finali


EURO 2020: İsviçre - İspanya

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Yılın Fotoğrafları 2021