Yılın Fotoğrafları 2021

HABER
Esed rejiminin İdlib’e saldırısında 2’si çocuk 6 sivil öldü
ABD’de Kongre binasına baskın
Yemen’de milyonlarca çocuk açlık tehdidiyle karşı karşıya
İzlanda'da binlerce yıldır uyuyan Fagradals Yanardağı faaliyete geçti
İsrail'den Gazze'ye yönelik saldırı
Gazze’deki yerleşim yerlerine saldırı
İspanya’daki düzensiz göçmenler
Irak'ta hükümete karşı protestolar
Kastamonu’daki sel felaketi
Gazze’de günlük yaşam
Savaş uçaklarının İdlib’e düzenlediği hava saldırıları
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu
Fatih'te iş yeri yangını
Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edildi
Marmaris'te orman yangını
İsrail askerleri Filistinli çocuğu darp ederek gözaltına aldı
Kudüslü acılı anne
Afganistan'daki uyuşturucu bağımlıları
Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırında
Kabil Uluslararası Havalimanında yoğunluk
İlk kadın taarruz helikopter pilotu
Manavgat’taki orman yangınları
Sağlık ekipleri, Kovid-19’la mücadele için karlı yolları aşıyor
"Rüzgarın cambazları" ekmeklerini metrelerce yüksekte kazanıyor
İsrail ordusu, AP ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu
Kaliforniya eyaleti, orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor
YAŞAM
Diyarbakır’da hayvan dostu aile, 7 kirpi yavrusunu kaşıkla süt vererek besliyor
75 yaşındaki Nadime Demirbaş yardım ekibini duygulandırdı
İstanbul'da balıkçılar ilk ağlarını bereketiyle çekti
New Jersey'de şimşekli gece
İstanbul beyaza büründü
İstanbul'da bayram namazı kılındı
Renkli tüyleriyle dikkati çeken arı kuşlarının beslenme zamanı
İstanbul'da hilal
Kolombiya'daki Wayuu Yerlileri
Chittagong'daki Ananda Bazar Çöplüğü
Kapadokya'da fotoğraf meraklılarının yeni tutkusu: "Vinçte salıncak"
İdlibli Ahmed Deyyub, protez bacaklara kavuşup işe yürüyerek gitmeyi istiyor
Şehit ailesi, oğullarının emaneti “Atmaca” ile teselli buluyor
Rio de Janeiro mezarlıklarının çocuk işçileri
İstanbul'da sisli hava
Bali'deki sokak köpeklerini yaşatan hayvansever; Ketut Widanta
AA ekibi, işitme ve görme engelli öğrencilerle yüz yüze eğitimde bir gün geçirdi
Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri, Kovid-19'lu çocuk hastaların da üzerinde
Kızılırmak Deltası'nda bahar hareketliliği
Başkentte dolunay güzel görüntü oluşturdu
Ateşkesin ardından Gazze
İdlib'deki kamplarda kar yağışı, yerinden edilenlerin hayatını zorlaştırdı
Kars'ta gökkuşağı
İskenderun Körfezi'nde şimşekli gece
SPOR
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Moskova'da SUP Fest 2021 düzenlendi
Hollanda ve Çekya’nın EURO 2020 mücadelesi
Hakkarili gençler tahtadan kayak takımı yaptı
Halep`teki "yarı açık boks ringi"nde savaşın yıkamadığı hayaller
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri
Şahika Ercümen sosyal sorumluluk projesinde yer aldı
Rugby’de Sonbahar Uluslar Serisi: İtalya - Yeni Zelanda
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Karate müsabakaları
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları
EURO 2020 A grubu ilk maçında Türkiye ve İtalya mücadelesi
Yüzeyi donan Louise Gölü'nde buz pateni
İspanya ile özdeşleşen boğa güreşleri
2020 Tokyo Olimpiyatları
Erkekler Artistik Cimnastik Atlama Masası finali
EURO 2020: İsviçre - İspanya
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HABER
Esed rejiminin İdlib’e saldırısında 2’si çocuk 6 sivil öldü
ABD’de Kongre binasına baskın
Yemen’de milyonlarca çocuk açlık tehdidiyle karşı karşıya
İzlanda'da binlerce yıldır uyuyan Fagradals Yanardağı faaliyete geçti
İsrail'den Gazze'ye yönelik saldırı
Gazze’deki yerleşim yerlerine saldırı
İspanya’daki düzensiz göçmenler
Irak'ta hükümete karşı protestolar
Kastamonu’daki sel felaketi
Gazze'de günlük yaşam
Savaş uçaklarının İdlib’e düzenlediği hava saldırıları
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu
Fatih'te iş yeri yangını
Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edildi
Marmaris'te orman yangını
İsrail askerleri Filistinli çocuğu darp ederek gözaltına aldı
Kudüslü acılı anne
Afganistan'daki uyuşturucu bağımlıları
Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırında
Kabil Uluslararası Havalimanında yoğunluk
İlk kadın taarruz helikopter pilotu
Manavgat’taki orman yangınları
Sağlık ekipleri, Kovid-19’la mücadele için karlı yolları aşıyor
"Rüzgarın cambazları" ekmeklerini metrelerce yüksekte kazanıyor
İsrail ordusu, AP ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu
Kaliforniya eyaleti, orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor
YAŞAM
Diyarbakır’da hayvan dostu aile, 7 kirpi yavrusunu kaşıkla süt vererek besliyor
75 yaşındaki Nadime Demirbaş yardım ekibini duygulandırdı
İstanbul'da balıkçılar ilk ağlarını bereketiyle çekti
New Jersey'de şimşekli gece
İstanbul beyaza büründü
İstanbul'da bayram namazı kılındı
Renkli tüyleriyle dikkati çeken arı kuşlarının beslenme zamanı
İstanbul'da hilal
Kolombiya'daki Wayuu Yerlileri
Chittagong'daki Ananda Bazar Çöplüğü
Kapadokya'da fotoğraf meraklılarının yeni tutkusu: "Vinçte salıncak"
İdlibli Ahmed Deyyub, protez bacaklara kavuşup işe yürüyerek gitmeyi istiyor
Şehit ailesi, oğullarının emaneti “Atmaca” ile teselli buluyor
Rio de Janeiro mezarlıklarının çocuk işçileri
İstanbul'da sisli hava
Bali'deki sokak köpeklerini yaşatan hayvansever; Ketut Widanta
AA ekibi, işitme ve görme engelli öğrencilerle yüz yüze eğitimde bir gün geçirdi
Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri, Kovid-19'lu çocuk hastaların da üzerinde
Kızılırmak Deltası'nda bahar hareketliliği
Başkentte dolunay güzel görüntü oluşturdu
Ateşkesin ardından Gazze
İdlib'deki kamplarda kar yağışı, yerinden edilenlerin hayatını zorlaştırdı
Kars'ta gökkuşağı
İskenderun Körfezi'nde şimşekli gece
SPOR
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Moskova'da SUP Fest 2021 düzenlendi
Hollanda ve Çekya’nın EURO 2020 mücadelesi
Halep`teki "yarı açık boks ringi"nde savaşın yıkamadığı hayaller
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri
Şahika Ercümen sosyal sorumluluk projesinde yer aldı
Rugby’de Sonbahar Uluslar Serisi: İtalya - Yeni Zelanda
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Karate müsabakaları
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları
EURO 2020 A grubu ilk maçında Türkiye ve İtalya mücadelesi
Yüzeyi donan Louise Gölü'nde buz pateni
İspanya ile özdeşleşen boğa güreşleri
2020 Tokyo Olimpiyatları
Erkekler Artistik Cimnastik Atlama Masası finali
EURO 2020: İsviçre - İspanya
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