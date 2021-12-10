Biden, Zelenskiy ile görüşmesinde ABD'nin Ukrayna'ya 'sarsılmaz' desteğini yineledi
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan "sarsılmaz" desteğini yineledi.
Washington
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "saldırgan" tavırları konusunda ABD ve Avrupalı müttefiklerinin endişelerini dile getirdi.
Rusya'nın askeri müdahalesini ilerletmesi durumunda ABD ve Avrupalı ortaklarının Rusya'ya yönelik güçlü ekonomik yaptırımlar ve diğer önlemler getireceğini kaydeden Biden, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan "sarsılmaz desteğini" yineledi.
Görüşmede Biden, ABD ve ortaklarının "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar ya da istişare olmaz" ilkesine bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı. Biden ve Zelenskiy, Rusya'ya gerginliği azaltma çağrısı yaptı ve sorunların çözümü için en iyi yolun diplomasi olduğunu vurguladı
Biden, ABD'nin Minsk Anlaşmalarının uygulanması için güven tesis edici adımlar atılmasına desteğe hazır olduğunu dile getirdi.
Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ardından bölgedeki gerilim artarken Biden, 7 Aralık Salı Günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yöntemiyle görüşmüş ve Ukrayna'yı işgalin "ağır sonuçları" konusunda Rus mevkidaşını uyarmıştı.
Biden, NATO'nun doğu kanadındaki 9 ülkenin liderleri ile Ukrayna'yı görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun doğu kanadındaki 9 ülkenin liderleri ile Ukrayna'daki son durumu görüştü.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Bükreş 9'u" olarak da bilinen Polonya, Romanya, Estonya, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Slovakya, Litvanya ve Letonya liderleri ile Ukrayna-Rusya sınırında son günlerde artan gerilimi ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Biden, ABD'nin Transatlantik güvenliğe ve NATO'nun 5. maddesine bağlılığını yineledi.
Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapması ve bölgede artan gerilimi ele alan liderler, NATO'nun müttefiklerini savunmak için "birleştirici, aktif ve çözüme yönelik" bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.
Biden, bölgedeki gerginliği kararlılık, savunma ve diyalog yoluyla azaltmak için çalıştıklarını ve bu süreçte müttefikleriyle yakın temasta olacaklarını söyledi.
Görüşmeye, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis ve Slovakya Başbakanı Eduard Heger katıldı.
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