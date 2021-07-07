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Sakarya'da selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinin önünde yıkılan direği düzeltmeye çalışırken sele kapılarak kaybolan Sami Özkul'un (78) cesedine ulaşıldı.

İbrahim Yozoğlu   | 07.07.2021
Sakarya'da selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu / AA

Sakarya

Dedeler Mahallesi'nde sabah etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi'nin taşması sonucu sele kapılarak gözden kaybolan Özkul'un bulunması için gün boyu arama çalışması yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda Özkul'un cesedine, suya düştüğü yere 2,5 kilometre mesafedeki Dokurcun Mahallesi Tenteres bölgesindeki Mudurnu Çayı'nda ulaşıldı.

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