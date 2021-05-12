Euro
10.16
Dolar
8.37
BIST 100
1,441.33
Altın
1,839.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
#haberici

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini açıkladı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ateşkes planlamadıklarını ve Gazze'ye yönelik saldırıları sürdüreceklerini söyledi. İsrail ordusu, pazartesi gününden bu yana Gazze'de 500 hedefe saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Ahmet Dursun,Muhammed Semiz   | 12.05.2021
İsrail Savunma Bakanı Gantz, Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini açıkladı

Ankara

The Times of Israel gazetesine göre, İsrail Savunma Bakanı Gantz, Filistinli direniş gruplarının roket saldırılarından en büyük zararı gören kentlerden Askalan'ı ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarını durdurmayacağını belirten Gantz, "İsrail ateşkese hazırlanmıyor. Şu anda bu operasyonun ne zaman sona ereceği belli değil. İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırılara devam edecek ve uzun vadede tam bir sükunet sağlayacak." dedi.

Gantz, Gazze'de sivil yerleşim noktalarına saldırılar düzenleyen İsrail'e karşı uluslararası tepkilere ilişkin ise, "İsrail vatandaşlarını koruma görevimize karşı ahlaki vaazlara kulak asmayacağız." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu: Gazze'de 500 hedefe saldırı düzenledik

Öte yandan İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Gazze'de 500 hedefe saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, devam eden hava saldırılarında Filistinli direniş gruplarının kullandığı binaların, yer altı mahzenlerinin ve yer altına gizlenmiş roketatarların, Hamas'ın üst düzey askeri yöneticilerinin ve evlerinin hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne iki gündür düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 48 Filistinli şehit oldu, 305 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Kovid-19 tedbirlerinin 17 Mayıs günü ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız
CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye’ye ulaştı
Ramazan Bayramı sonrasındaki Kovid-19 vaka sayıları normalleşme adımlarında belirleyici olacak
Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıplarındaki artış sürüyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi

Benzer haberler

TRT World Forum'da Filistin'de yaşananlar ele alınacak

TRT World Forum'da Filistin'de yaşananlar ele alınacak

Uzmanlara göre Gazze'den atılan roketler İsrail'in 'Demir Kubbe'sini delerek caydırıcı bir denklem oluşturuyor

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini açıkladı

Pakistan Başbakanı Han: Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz

Pakistan Başbakanı Han: Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz
Afrika Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye saldırılarını kınadı

Afrika Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye saldırılarını kınadı
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili çalışma başlattı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili çalışma başlattı