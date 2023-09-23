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Rize'de beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile EMS Yapı Sivasspor, 1-1 berabere kaldı.

Muhittin Sandıkçı  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Rize'de beraberlik

Rize

7. dakikadaki Sivasspor atağında, savunmanın arkasına atılan uzun pasa sağ taraftan hareketlenen Burak Kapacak, ceza sahası içerisine girdikten sonra penaltı noktası üzerine yerden pasını gönderdi. Saiz'in kontrol edip vuruşunda, savunmaya çarpan top filelere gitti: 0-1.

10. dakikada sol taraftan köşe direği dibine inen Zeqiri'nin savunmayı geçtikten sonra ortasında, boş pozisyonda Varesanoviç istediği gibi vuramayınca, top yandan auta çıktı.

35. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ceza sahası içine ara pası sonrası Olawoyin'in kontrol edip arka direğe ortasında, Varesanovic, yere düşmeden sağ ayak içi plase vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

39. dakikada Sivassporlu Barrow'un sol taraftan savunmanın arkasına uzun pasına iyi hareketlenen Manaj'in ceza sahası çizgisi üzerinde kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

45+3. dakikadaki Sivasspor atağında, Taha Şahin'in sağdan ceza sahasına ortasında, Varesanovic'in topukla kaleye göndermek istediği topu kaleci Ali Şaşal Vural yatarak ayaklarıyla çelmeyi başardı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada Sauer'ın sol çizgiye uzun ortasında Halil İbrahim Pehlivan meşin yuvarlağı ayak içi ile ceza sahası çizgisi üzerindeki Benhur Kerser'e indirdi. Bu futbolcunun kontrol edip vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

69. dakikada Barrow'un ara pası sonrası ceza yayı üzerinde Manaj'ın kontrol edip vuruşunda, top savunmada Mocsi'den döndü. Manaj'ın kontrol edip yeniden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

75. dakikada kale sahası sol çizgisinden ceza sahası içine giren Saiz'in zor pozisyonda vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği top Manaj'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, direğe çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

80. dakikada Taha Şahin ile verkaç yapan Varesanovic'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.

Mücadele 1-1 berabere sona erdi.


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