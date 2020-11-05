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Spor, Futbol

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 8. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Ercan Çakar   | 05.11.2020
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK ile Beşiktaş, yarın Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

8 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük (Eryaman)

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

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