AA Yılın Fotoğrafları

HABER
Selin ardından
Kontrollü yıkım
Zirvedeki yollar açıldı
Şehitlere saygı
Tasavvuf rüzgarı
"Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu
Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar
Çanakkale'de orman yangını
"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri
Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
Gazze'de enkazlar arasında iftar
Teröre başörtülü yanıt
Batırılan uçak
İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da saldırı
Sarıkamış şehitleri anısına
Sinabung Yanardağı'nda patlama
İsrail'in yıkımları
"Çocuklarımızı geri istiyoruz"
YAŞAM
Yüzen bebekler
Süper Ay
Beyaz yürüyüş
Yapraklar arasında
Harran'da yaşam
Kirpi yavrusu
Huzur Yaylası
Kırmızı sezon
Tanklar dalış turizminde
Kapadokya'da balon keyfi
İstanbul'un incisi
Bilim ve barış kıtası
Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor
Yaz-kış bir arada
Misafir flamingo
Luceyn'in "yüzü" Türkiye'de gülüyor
Abidjan'da yaşam
Çamlıca'da Kandil akşamı
Çukurca'da çeltik tarlası
SPOR
Beytullah'ın azmi
Çıldır Gölü'nde "kış şöleni"
"Hello Brother"
Rüzgar sörfüyle dünya turu
Kıran kırana mücadele
Kadınlar futbolu heyecanı
Milli yüzücüden Tokyo hedefi
Raftingin zorlu parkuru
Motokros heyecanı
Millilerden asker selamı
Kıtaları buluşturan maraton
Derbi çekişmesi
Su altından kıtalararası yarış
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