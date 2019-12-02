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AA Yılın Fotoğrafları

AA Yılın Fotoğrafları

Yeni Medya Haberleri   | 02.12.2019
AA Yılın Fotoğrafları

HABER


Selin ardından


Kontrollü yıkım


Zirvedeki yollar açıldı


Şehitlere saygı


Tasavvuf rüzgarı


"Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu


Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar


Çanakkale'de orman yangını


"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü


Gazze'de enkazlar arasında iftar


Teröre başörtülü yanıt


Batırılan uçak


İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da saldırı


Sarıkamış şehitleri anısına


Sinabung Yanardağı'nda patlama


İsrail'in yıkımları


"Çocuklarımızı geri istiyoruz"

YAŞAM


Yüzen bebekler


Süper Ay


Beyaz yürüyüş


Yapraklar arasında


Harran'da yaşam


Kirpi yavrusu


Huzur Yaylası


Kırmızı sezon


Tanklar dalış turizminde


Kapadokya'da balon keyfi


İstanbul'un incisi


Bilim ve barış kıtası


Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor


Yaz-kış bir arada


Misafir flamingo


Luceyn'in "yüzü" Türkiye'de gülüyor


Abidjan'da yaşam


Çamlıca'da Kandil akşamı


Çukurca'da çeltik tarlası

SPOR


Beytullah'ın azmi


Çıldır Gölü'nde "kış şöleni"


"Hello Brother"


Rüzgar sörfüyle dünya turu


Kıran kırana mücadele


Kadınlar futbolu heyecanı


Milli yüzücüden Tokyo hedefi


Raftingin zorlu parkuru


Motokros heyecanı


Millilerden asker selamı


Kıtaları buluşturan maraton


Derbi çekişmesi


Su altından kıtalararası yarış


Şahika Ercümen'den dünya rekoru

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