Kasımpaşa ile Adana Demirspor berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Kasımpaşa-Adana Demirspor karşılaşması 2-2 berabere bitti.
Istanbul
13. dakikada Adana Demirspor penaltıdan yararlanamadı. Yasin Özcan'ın ceza sahasının sol kanadında Gravillon'a müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltıda kaleci Gianniotis topu çeldi.
17. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında savunma arkasına sarkan Aymbetov, ceza sahası içi sağ çaprazından şut çekti. Meşin yuvarlak, yandan auta gitti.
30. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Adana Demirspor savunmasının hatalı pası sonrası Aytaç Kara, meşin yuvarlağı Da Costa'ya indirdi. Da Costa'nın altıpas çizgisi önüne çıkardığı topta Hajradinovic, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.
45+2. dakikada Da Costa'nın ceza sahasına getirdiği topta Fall, dönerek vuruşunu yaptı ancak kaleci Deniz Eren, meşin yuvarlağı çeldi.
İlk yarı, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
59. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in pasında ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Rodrigues, altıpasa doğru orta açtı. Da Costa, bu ortada topa kafa vurarak fileleri havalandırdı: 2-0.
64. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Ali Yavuz Kol'un sol kanattan açtığı ortada Yusuf Barası, ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
76. dakikada atılan uzun pas sonrası ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Cafu, ceza yayındaki Hajradinovic'e pasını çıkardı. Hajradinovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren
Dönmezer, meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+3. dakikada Adana Demirspor, beraberliği yakaladı. Ali Yavuz Kol'un ceza sahası sağ kanadından çıkardığı topta Manev, ceza sahası dışı sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.
Müsabaka, 2-2 berabere sonuçlandı.
Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak: "Sezon başları dalgalı olur. Sezona biz normalde iyi başlamayız, sonradan açılırız"
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettikleri Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Barış Kanbak, karşılaşmada üstün taraf olduklarını belirtti.
Barış Kanbak, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda açıklamalarda bulundu.
Kendileri için üzücü bir akşam olduğunu belirten Kanbak, "Buna benzer bir maçı ilk haftada da yaşadık. Bu durum tekrar etti. Gerekli dersleri aldığımızı düşünüyorduk. İki yarıda da üstün taraf bizdik. Önlemlerimizi almıştık. Penaltı golle sonuçlansa farklı bir konuyu da konuşabilirdik. İstatistikler tek başına maç kazandırmaz. Rakipten 2 kat fazla ceza sahası içinde topla buluştuk. Kontrataktan 2 gol yedik. Tesise geçtiğimizde bu maçı inceleyeceğiz. Üzgünken doğruları konuşmak zor olabiliyor. Bu akşamı kaybedilmiş 2 puan olarak görüyorum." diye konuştu.
Kadro kalitesinde bir düşüş olmadığını aktaran Kanbak, "Sezon başları dalgalı olur. Sezona biz normalde iyi başlamayız, sonradan açılırız. Takıma da takviyeler olacak." ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis:"Belki bir 10 dakikamız daha olsaydı 3 puan alabilirdik"
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis, karşılaşmada takım ruhunu çok iyi ortaya koyduklarını belirtti.
Michael Valkanis, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Her zaman kazanmak istediğini aktaran Valkanis, "Zorlu ve ilginç bir maçtı. 2-0'dan 2-2 yaptığımız için de mutluyum. 3 puan alamadık ama pozitif şeyler çıkardık. Önceki maçtan 4 farklı oyuncu oynattık. Salih, bugün ilk kez mücadele etti. Bünyamin birçok farklı pozisyonda oynadı. Kendisi elinden gelen her şeyi yapıyor. Takım ruhunu maçta çok iyi ortaya koyduk. 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren de ilk yarıda yediğimiz baskıyı çok güzel karşıladı." değerlendirmesinde bulundu.
İlk yarı oyuna tam adapte olamadıklarını vurgulayan Valkanis, "0-0 içeriye gireriz diye umdum ancak çok basit bir gol yedik. Biz de penaltı kazandık. Penaltıyı gole çevirebilsek farklı şeyler olabilirdi. İkinci yarıda topla oynadık ve değişiklikler de buna yardımcı oldu. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Ali Yavuz Kol'un performansından memnunum. Bugün iki asist yaptı. Kampta da çok iyi çalıştı. Kendisi yedek değil, oyunun kaderini değiştirebilecek birisi. Belki bir 10 dakikamız daha olsaydı 3 puan alabilirdik. Çalışmaya, savaşmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. Kazanmak istiyorduk. Buradan elimiz boş dönmedik. Şimdi ise Galatasaray maçına odaklanacağız. Bu maçı bir kez daha izleyeceğiz ve analizlerimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.