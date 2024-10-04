Dolar
34.25
Euro
37.57
Altın
2,651.81
ETH/USDT
2,420.90
BTC/USDT
61,861.00
BIST 100
9,109.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
#haberici

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AKM'deki sergileri ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerin beğenisine sunulan sergileri gezdi.

Fatih Türkyılmaz  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AKM'deki sergileri ziyaret etti Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu / AA

Istanbul

Bakan Ersoy, AKM'deki "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu", "Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven" ile dijital sanatçı Refik Anadol'un "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" sergilerini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, Kültür Yolu Festivallerinin bu sene 16 şehirde düzenlendiğini belirterek, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin yoğun bir katılımla devam ettiğini söyledi.

Ersoy, festivalin gerçekleştiği şehirlerin markalaşmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu bağlamda uluslararası markalaşma ile ilgili geçen sene çalışma yapmıştık. Bunlardan bir tanesi, bu festivalin Avrupa Festivaller Birliğine dahil edilmesiydi. Bu kabul gördü ve dahil edildi. Bu sene de özellikle uluslararası sanat camiasında kabul gören popülaritesi yüksek sanat gruplarının ve sanatçıların sergilerini açtık." dedi.

İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ilginin memnun edici seviyelerde olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"'Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu' ve 'Frida Kahlo'nun Günlükleri' sergileri ilk 6 günde 50 binin üzerinde ziyaretçi aldı. 'Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven' sergisi de 10 bin sayılarını yakaladı. Onun da çok ciddi sayıda ziyaretçi alacağını tahmin ediyoruz. Tophane-i Amire'de Sebastiao Salgado'nun 'Genesis' sergisi var, Emirgan'da 'Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası' sergisi var. Bütün sergilerimiz ziyaretçilerimizi fazlasıyla memnun ediyor. Kültür Yolu Festivalleri amacına uygun bir şekilde halkımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor."

Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının bütün kurumlarıyla festivale dahil olduğunun altını çizerek, "Geçen sene belli bir rotada yapıyorduk. Bu sene şehrin birçok noktasına yayılmış durumdayız. Daha fazla etkinlik gerçekleştiriyoruz ve hepsine yoğun katılım olması bizi fevkalade memnun ediyor. Diğer bir memnun olduğumuz nokta da ziyaretçilerin yaşının aşağı doğru inmesi. Küçük sanatseverlerin de festivale ilgi göstermesi bizi çok memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Kültür Yolu Festivallerinin her sene daha fazla şehre yayılarak devam edeceğinin altını çizen Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etkinlikler pazar gününe kadar devam ediyor. Çok önemli etkinliklerimiz var. Özellikle AKM'de DSO Berlin'in cumartesi günü bir konseri var. Opera ve balemizin, devlet tiyatrolarımızın etkinlikleri var. Bütün sanatseverleri kültür merkezlerimize bekliyoruz. Özellikle uluslararası sergilerimiz İstanbul Kültür Yolu Festivali ile sınırlı değil. Üç ay boyunca devam edecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanlığı: 98,6 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi, çiftçilerin hesaplarına aktarıldı
Hataylı depremzede çocuklar TEKNOFEST Adana'da
Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, öncesinde 2 kadını öldürdüğü belirlendi
MSB'den Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AKM'deki sergileri ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AKM'deki sergileri ziyaret etti

Sanatçı Alaattin Akbulut'un "Voyage II" resim sergisi açıldı

Bakan Ersoy: Nice alimler bilgilerini bu eserlerin sayfalarına emanet etmiş, paha biçilmez bir miras bu

Yahya Kemal Beyatlı'nın elçilik yıllarına ait fotoğraf ve belgeler sanatseverlerle buluştu

Yahya Kemal Beyatlı'nın elçilik yıllarına ait fotoğraf ve belgeler sanatseverlerle buluştu
Gazi şehir Kars, 170 yıl sonra kahramanlık madalyalarıyla buluştu

Gazi şehir Kars, 170 yıl sonra kahramanlık madalyalarıyla buluştu
Viyana'da Türk ve Azerbaycanlı sanatçıların yapay zeka ve sanatı buluşturduğu eserler sergilendi

Viyana'da Türk ve Azerbaycanlı sanatçıların yapay zeka ve sanatı buluşturduğu eserler sergilendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet