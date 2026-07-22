Turqia teston silurin vendas AKYA

Gökhan Ergöçün
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë njoftoi gjuajtjen e suksesshme të silurëve AKYA të zhvilluara në vend gjatë një stërvitje detare, transmeton Anadolu.
Ushtria gjuajti silurin, të zhvilluar nga prodhuesi turk i raketave ROKETSAN, nga nëndetësja TCG Sakarya si pjesë e stërvitjes DENIZKURDU-II 2026, deklaroi ministria sot në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Arma arriti goditje të drejtpërdrejtë dhe shkatërroi me sukses anijen e synuar.
Ministria tha se sulmi tregoi edhe një herë nivelin teknologjik që arriti industria turke e mbrojtjes.