Zinedine Zidane emërohet trajner i Francës

Şeyma Erkul Dayanç
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Federata Franceze e Futbollit (FFF) emëroi sot Zinedine Zidanen trajner të kombëtares së futbollit, duke zëvendësuar Didier Deschampsin i cili drejtoi Francën për 14 vjet, transmeton Anadolu.
54-vjeçari, ish-reprezentuesi francez do të marrë drejtimin e skuadrës në shtator, me ndeshjet e tij të para të planifikuara në Ligën e Kombeve të UEFA-s. Ndeshja e parë e Francës nën drejtimin e Zidanes është planifikuar për 25 shtator në Ligën e Kombeve të UEFA-s, ndaj Turqisë.
Zidane pason Deschampsin, i cili drejtoi Francën që nga viti 2012 dhe udhëhoqi ekipin drejt titullit të Kupës së Botës 2018, finales së Kupës së Botës 2022, gjysmëfinaleve të Kupës së Botës 2026 dhe finales së UEFA Euro 2016.
Ish-mesfushori nuk ka drejtuar një klub që nga largimi nga Real Madridi në vitin 2021. Zidane e filloi karrierën e tij si trajner si asistent i Carlo Ancelottit te Real Madridi në vitin 2013 përpara se të drejtonte ekipin rezervë të klubit.
Ai u emërua trajner i Real Madridit në vitin 2016 dhe udhëhoqi skuadrën spanjolle drejt tre titujve radhazi të Ligës së Kampionëve të UEFA-s përpara se të largohej në 2018. Ai u kthye në klub në 2019 dhe qëndroi në krye deri në vitin 2021.
Zidane, 54-vjeç, luajti 108 ndeshje për Francën duke shënuar 31 gola dhe fitoi Topin e Artë për meshkuj në vitin 1998. Skuadra e tij humbi finalen e Kupës së Botës 2006. Ai u përjashtua në kohën shtesë pasi goditi me kokë mbrojtësin italian, Marco Materazzi në gjoks.