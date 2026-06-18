Vedat Muriqi rikthehet te Fenerbahçe

Süha Gür
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Klubi i futbollit Fenerbahçe ka njoftuar se ka arritur marrëveshje në parim për rikthimin e sulmuesit kosovar Vedat Muriqi, i cili pritet të mbërrijë sonte në Stamboll për kontrolle mjekësore dhe finalizim të transferimit, transmeton Anadolu.
Sipas klubit, 32-vjeçari do të ulet sonte në aeroportin Sabiha Gokçen dhe më pas do të zhvillohen bisedimet e fundit për finalizimin e marrëveshjes.
Muriqi vjen nga Mallorca, ku sezonin e kaluar shënoi 23 gola në 37 ndeshje në La Liga.