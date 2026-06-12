Spanja, ndalesa e radhës në Formula 1

Emre Aşıkçı
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Kampionati Botëror në Formula 1 do të vazhdojë me raundin e 7-të të sezonit me Çmimin e Madh të Spanjës, raporton Anadolu.
Gara, që do të zhvillohet në pistën Barcelonë-Katalonjë prej 4,65 kilometrash në Barcelonë, do të përbëhet nga 66 xhiro. Kualifikimet do të fillojnë nesër në orën 16:00 ndërsa gara do të fillojë të dielën, më 14 qershor në orën 15:00.
Pilotët e Mercedesit, George Russell zuri vendin e parë në garën hapëse të sezonit, Çmimin e Madh të Australisë, ndërsa Kimi Antonelli ka fituar pesë garat e mëpasshme.
Para Çmimit të Madh të Spanjës, 5 të parët në renditjen e pilotëve dhe ekipeve janë si më poshtë:
- Pilotët:
1. Kimi Antonelli (Itali): 156
2. Lewis Hamilton (Britani e Madhe): 90
3. George Russell (Britani e Madhe): 88
4. Charles Leclerc (Monako): 75
5. Oscar Piastri (Australi): 60
- Ekipet
1. Mercedes: 244
2. Ferrari: 165
3. McLaren: 118
4. Red Bull: 72
5. Alpine: 41