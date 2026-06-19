Kupa e Botës: Kanadaja mposhti bindshëm Katarin me 6-0

Efe Özkan
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Kanadaja mposhti Katarin me një fitore historike 6-0 në ndeshjen e Grupit B të Kupës së Botës FIFA 2026 në stadiumin "BC Place" në Vancouver, raporton Anadolu.
Kanadaja e nisi mirë ndeshjen, me Cyle Larin që shënoi golin e parë në minutën e 16-të, ndërsa pak më vonë Jonathan David dyfishoi epërsinë në minutën e 29-të. Dy golat i dhanë Kanadasë hapësirën për të eksploruar mundësitë e saj sulmuese, për të ndërtuar ritëm dhe për të marrë kontroll të plotë të lojës.
Gjërat nisën të përkeqësoheshin për Katarin në minutën e 33-të kur Homam Al-Amin u ndëshkua me karton të kuq. Mbrojtja e Katarit, tashmë me një lojtar më pak, mbeti e pafuqishme për të ndalur një goditje me kokë të Larinit, e cila u shndërrua në golin e tretë të Kanadasë nga Davidi në minutën e 45+3.
Duke e nisur pjesën e dytë me një lojtar më pak dhe me tri gola disavantazh, gjërat nuk mund të bëheshin më keq për Katarin derisa Assim Madibo u përjashtua në minutën e 53-të për një ndërhyrje të ashpër ndaj Ismael Kone.
Lojtarët kanadezë u mblodhën rreth Kones ndërsa stafi mjekësor hyri me barelë në fushë, pasi ai kishte pësuar një dëmtim të rëndë: pjesa e poshtme e këmbës së majtë të Kones dukej e thyer dhe ai u dërgua menjëherë në spital, duke i dhënë fund para kohe pjesëmarrjes së tij në Kupën e Botës.
Të motivuar nga dëmtimi i bashkëlojtarit të tyre, kanadezët vazhduan me edhe më shumë vendosmëri. Nathan Saliba, i futur në lojë në vend të Kones, shënoi golin e katërt të ekipit të tij në minutën e 64-t nga një goditje dënimi, duke ia dedikuar golin Kones pasi ngriti fanellën e tij përpara tifozëve.
Pa e ulur ritmin, Kanadaja realizoi golin e pestë në minutën e 75-të përmes një autogoli të Mohamed Manait, i cili dështoi të largonte një volej të Jacob Shaffelburgut.
Megjithatë, Kanadaja nuk u mjaftua me rezultatin dhe vazhdoi të sulmonte. Goditja e fuqishme e Davidit brenda zonës i siguroi atij "hat-trick" në minutën e 90+2, duke u bërë lojtari i parë që shënon "hat-trick" në një Kupë Bote në vendin organizator që nga Geoff Hurst i Anglisë në vitin 1966.
Kanadaja u bë gjithashtu ekipi i parë jashtë Evropës dhe Amerikës së Jugut që shënon pesë ose më shumë gola në një ndeshje të Kupës së Botës FIFA, sipas Opta-s.
Si rezultat i ndeshjes, Kanadaja u ngjit në krye të Grupit B ndërsa Katari zbriti në fund të renditjes.