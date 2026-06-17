Kupa e Botës: Austria shënon fitore ndaj Jordanisë

Muhammed Yasin Güngör
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Austria festoi paraqitjen e saj të parë në FIFA Kupën e Botës pas gati tre dekadash me fitoren 3-1 ndaj Jordanisë, duke kaluar një përballje të tensionuar të Grupit J që solli momente historike për të dyja skuadrat, raporton Anadolu.
Skuadra evropiane, që i dha fund mungesës 28-vjeçare nga turneu më prestigjioz i futbollit, vendosi dominimin që në fillim të ndeshjes në stadiumin "Bay Area" në Kaliforni të SHBA-së.
Romano Schmid shënoi gol në minutën e 20-të për t'i dhënë epërsinë Austrisë, si shpërblim për një numër tifozësh që nuk e kishin parë ekipin e tyre në këtë skenë që nga viti 1998.
Debutuesja në Kupën e Botës, Jordania, refuzoi të tërhiqej dhe u rikthye në lojë pesë minuta pas fillimit të pjesës së dytë. Ali Olwan hyri në historinë e vendit të tij duke u bërë jordanezi i parë që shënon në një Kupë Bote, gol që riktheu baraspeshën.
- Dramë në fund
Barazimi vazhdoi deri në minutën e 76-të, kur fati i keq goditi skuadrën jordaneze. Një autogol nga Yazan Al Arab riktheu epërsinë e Austrisë ndërsa ndeshja po hynte në fazën përfundimtare. Thellë në kohën shtesë, veterani 37-vjeçar Marko Arnautoviq vulosi fitoren duke realizuar me qetësi një penallti në minutën e 90+12.
Ky rezultat e vendos Austrinë në pozitën e dytë në Grupin J, ku ka të njëjtin numër pikësh me Argjentinën, por mbetet pas vetëm për shkak të golavarazhit.
Turneu i vitit 2026, i organizuar në SHBA, Kanada dhe Meksikë, vazhdon deri më 19 korrik.