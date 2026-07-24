Gjermania emëron Jurgen Klopp si trajner të ri

Efe Özkan
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Gjermania emëroi të premten Jurgen Klopp si trajnerin e ri të tyre pas dorëheqjes së Julian Nagelsmann, konfirmoi Federata Gjermane e Futbollit, transmeton Anadolu.
59-vjeçari ka nënshkruar një kontratë fillestare katërvjeçare deri në vitin 2030, duke pasuar Julian Nagelsmann pas eliminimit befasues të Gjermanisë në raundin e 32-të nga Paraguai në Kupën e Botës FIFA 2026.
Emërimi shënon sipërmarrjen e parë të Klopp në menaxhimin ndërkombëtar pas një karriere klubi në të cilën ai fitoi pothuajse çdo nder të madh vendas dhe evropian.
Ai u ngrit për herë të parë në Mainz, duke e udhëhequr klubin drejt promovimit të tij të parë në Bundesligë në vitin 2004 përpara se ta vendoste atë në ligën e parë gjatë një periudhe shtatëvjeçare.
Klopp vazhdoi të ringjallë Borussia Dortmundin, duke e udhëhequr klubin drejt titujve të njëpasnjëshëm të Bundesligës në 2011 dhe 2012, duke ngritur DFB-Pokal në 2012 dhe duke arritur në finalen e UEFA Champions League në 2013.
Suksesi i tij më i madh erdhi në Liverpool, ku ai mbërriti në tetor 2015 dhe e transformoi klubin në një nga skuadrat dominuese të Evropës. Ai dha titullin e Ligës së Kampionëve të UEFA-s në 2019 përpara se t'i jepte fund pritjes 30-vjeçare të Liverpool-it për një kampionat të ligës angleze duke fituar Premier League sezonin e ardhshëm.
Fushata e fundit e Klopp në Anfield solli rezultate të tjera të argjendta, pasi Liverpool fitoi si FA Cup ashtu edhe Kupën e Ligës në sezonin 2021/22, ndërsa përfundoi vetëm një pikë prapa Manchester Cityt të Pep Guardiolës në një nga garat më të afërta të titullit të Premier League në histori.
Pas dorëheqjes në fund të sezonit 2023/24, Klopp mori një pushim nga trajneri përpara se t'i bashkohej Red Bull si Shef i Global Soccer më 1 janar 2025, duke mbikëqyrur rrjetin ndërkombëtar të futbollit të kompanisë, duke përfshirë klubin e Bundesligës RB Leipzig.
Ai trashëgon një skuadër gjermane që kërkon t'i japë fund një "thatësire të zgjatur trofe". Që nga ngritja e Kupës së Botës FIFA 2014 në Brazil, Gjermania ka pësuar dalje në fazën e grupeve në Kupat e Botës 2018 dhe 2022 përpara eliminimit tronditës të Raundit të 32-të në turneun 2026.
Klopp do të bëjë debutimin e tij si trajner i Gjermanisë kundër Holandës në Ligën e Kombeve të UEFA-s më 24 shtator.