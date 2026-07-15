Zelanda e Re konfirmon rastin e parë të gripit të shpendëve H5

Amir Latif Arain
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Zelanda e Re ka konfirmuar rastin e saj të parë të llojit vdekjeprurës të gripit të shpendëve H5 pasi një skua kafe e gjetur në plazhin Petone në kryeqytetin Wellington, rezultoi pozitive, njoftuan sot mediat lokale, transmeton Anadolu.
"Ky është një zbulim bregdetar në një zog detar individual dhe nuk ka asnjë provë për ndonjë vdekshmëri masive në jetën e egër ose transmetim midis zogjve të egër në Zelandën e Re. Nuk ka pasur zbulim te shpendët", citoi "New Zealand Herald" të ketë thënë ministri i Biosigurisë dhe Sigurisë Ushqimore, Andrew Hoggard.
Zbulimi vjen pas konfirmimit të virusit në Australi muajin e kaluar, duke e bërë Zelandën e Re vendin më të fundit në rajon që raporton llojin shumë patogjen.
Hoggard tha se gripi i shpendëve H5 përbën rrezik të ulët për shëndetin publik, sepse ai rrallë infekton njerëzit nëse nuk ka "kontakt të drejtpërdrejtë, të ngushtë dhe të zgjatur me një numër të madh zogjsh të sëmurë". Ai shtoi se vezët dhe shpendët mbeten të sigurta për t'u ngrënë.
Autoritetet i kërkuan publikut të mos prekte zogj të sëmurë ose të ngordhur dhe të raportonte grupe prej tre ose më shumë zogjsh të prekur. Departamenti i Konservimit ka filluar vaksinimin e 300 zogjve të shumimit nga pesë nga speciet më të rrezikuara të Zelandës së Re, përfshirë kakapo dhe takahe si pjesë e përpjekjeve të gatishmërisë.
Lloji H5 është përhapur në mesin e shpendëve dhe gjitarëve të egër që nga viti 2021, duke vrarë miliona kafshë dhe duke infektuar fermat e shpendëve dhe qumështit si dhe disa punëtorë fermash.