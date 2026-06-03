Putini pret presidenten e Tanzanisë në Kremlin për të diskutuar zgjerimin e bashkëpunimit

Kanyshai Butun
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Presidenti rus, Vladimir Putin, ka zhvilluar bisedime në Kremlin me presidenten e Tanzanisë, Samia Suluhu Hassan, të përqendruara në zgjerimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, transmeton Anadolu.
Gjatë takimit kokë më kokë, Putin theksoi se tregtia dypalëshe u rrit me 20-25 për qind gjatë vitit të kaluar, duke e quajtur këtë “një tregues të mirë” të potencialit ekzistues.
Ai gjithashtu tha se të dy vendet duhet të rrisin bashkëpunimin në fusha si energjia, kërkimet gjeologjike, transporti, logjistika, kujdesi shëndetësor dhe arsimi.
“Është kënaqësi të theksohet se pas inaugurimit tuaj, ju zgjodhët Rusinë si vendin e parë të huaj për një vizitë shtetërore. Ne e shohim këtë si një shenjë shumë të mirë”, tha ai.
Hassan tha se vizita e saj kishte për qëllim forcimin e bashkëpunimit dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm të të dy vendeve.
“Siç e thatë edhe ju, vizita ime ka një rëndësi historike si për mua personalisht, ashtu edhe për të gjithë vendin, sepse kanë kaluar më shumë se gjysmë shekulli që nga vizita e fundit shtetërore në Rusi. Ajo ndodhi në vitin 1969, kur themeluesi i vendit tonë zhvilloi një vizitë shtetërore”, tha ajo.