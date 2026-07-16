Jordania rrëzon 8 raketa iraniane

Berk Kutay Gökmen
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Forcat e Armatosura të Jordanisë njoftuan sot se njësitë e tyre të mbrojtjes ajrore kapën tetë raketa iraniane që synonin mbretërinë gjatë orëve të hershme të mëngjesit, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate nga një zyrtar ushtarak në Komandën e Përgjithshme të Forcave të Armatosura jordaneze të kryer nga "Roya News", përgjimet ishin pjesë e përpjekjeve mbrojtëse dhe operacionale për të mbrojtur sovranitetin e vendit, për të siguruar hapësirën ajrore të tij dhe për të garantuar sigurinë e qytetarëve të tij.
Ushtria konfirmoi se incidenti nuk rezultoi në viktima apo dëme materiale.
Zyrtari ushtarak tha se ekipe nga Korpusi Inxhinierik Mbretëror u vendosën për të mbledhur mbeturinat e raketave që zbarkuan në pjesë të ndryshme të vendit, duke siguruar zonat e prekura në përputhje me protokollet e vendosura teknike dhe të sigurisë.
Ai theksoi se Forcat e Armatosura të Jordanisë mbeten në gatishmëri të plotë dhe vazhdojnë të monitorojnë hapësirën ajrore të vendit, duke paralajmëruar se çdo kërcënim do të trajtohet në përputhje me rregullat e angazhimit të ushtrisë.
Më herët sot, ushtria iraniane tha se përdori dronë sulmues për të goditur sistemet e komunikimit, një instalim fiks radari dhe depo karburanti në bazën ajrore amerikane "Al-Azraq" në Jordani.
Deklarata erdh mes përshkallëzimit të tensioneve midis SHBA-së dhe Iranit mbi Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që shkëmbyen sulme pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani që synon t'i japë fund konfliktit të tyre dhe të arrijë marrëveshje të qëndrueshme paqeje.