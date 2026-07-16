Britania e Madhe hedh poshtë pretendimin e Argjentinës për "inkursion ushtarak"

Aysu Biçer
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Ministria e Mbrojtjes e Britanisë së Madhe hodhi poshtë pretendimin e Argjentinës se një anije patrulluese e Marinës Mbretërore kishte kryer një "inkursion ushtarak" në ujërat e saj, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Argjentinës tha se i kishte paraqitur një "notë zyrtare proteste" Ambasadës Britanike, duke pretenduar se HMS Medway kishte hyrë në ujërat argjentinase më herët këtë muaj pa njoftim paraprak.
Ankesa erdhi disa orë pas fitores së Argjentinës ndaj Anglisë në gjysmëfinalen e Kupës së Botës, ndërsa zyrtarët argjentinas i përshkruan lëvizjet e anijes si shkelje të normave ndërkombëtare.
Në përgjigje, Ministria e Mbrojtjes e Britanisë së Madhe tha se HMS Medway kishte mbështetur operacionet e British Antarctic Survey (BAS) gjatë një misioni rutinë logjistik.
"HMS Medway zhvilloi një vizitë rutinë logjistike në Punta Arenas më 5-8 korrik në mbështetje të operacioneve të British Antarctic Survey, duke dorëzuar rezerva dhe furnizime thelbësore për të mbështetur kërkimet shkencore në Antarktidë", tha ministria në një deklaratë.
"Kalimi nga Ishujt Falkland drejt Kilit dhe kthimi u krye përmes rrugës më të drejtpërdrejtë të mundshme, duke marrë parasysh sigurinë operacionale dhe kushtet e motit për të siguruar dorëzimin në kohë", thuhet në deklaratë.
"Ky aktivitet logjistik i planifikuar pasqyron angazhimin e vazhdueshëm të Mbretërisë së Bashkuar ndaj shkencës polare të nivelit botëror dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës që mbështet operacionet e BAS", thuhet më tej.
Ishujt Falkland, një Territor Britanik Përtej Detit, të njohur në Argjentinë si Ishujt Malvinas, mbeten në qendër të një mosmarrëveshjeje të kahershme për sovranitetin mes dy vendeve.
Argjentina vazhdon t'i pretendojë ishujt, ndërsa Britania e Madhe thotë se e ardhmja e tyre është çështje që u takon banorëve të ishujve, të cilët kanë shprehur vazhdimisht dëshirën e tyre për të mbetur një Territor Britanik Përtej Detit.