Dita Botërore e Emotikonave: Historia pas gjuhës së sotme digjitale

Qoftë një zemër, një gisht i madh lart apo fytyra tashmë e kudondodhur që qan duke qeshur, emotikonat janë bërë një nga format më të kuptueshme të shprehjes digjitale në botë, raporton Anadolu.
Sot, njerëzit në mbarë globin pritet të shënojnë Ditën Botërore të Emotikonave duke mbushur rrjetet sociale me simbolet e tyre të preferuara, duke votuar për emotikonin e ri më të pëlqyer të vitit dhe duke marrë pjesë në diskutime që festojnë atë që është shndërruar në një gjuhë vizuale globale.
Kompanitë teknologjike, markat dhe platformat online tradicionalisht e përdorin këtë ditë për të nisur fushata të lidhura me emotikonat ose për të prezantuar shtesa të reja në tastierat digjitale.
Festimi i këtij viti përkon me fazat përfundimtare të Kupës së Botës FIFA, duke bërë që WhatsApp të ri-dizenjojë përkohësisht emotikonin e topit të futbollit përmes një partneriteti me Adidas.
- Si filloi Dita Botërore e Emotikonave?
Dita Botërore e Emotikonave shënohet më 17 korrik, sepse emotikoni i kalendarit të Apple për një kohë të gjatë shfaqte këtë datë, duke përkujtuar nisjen e aplikacionit të kompanisë iCal në vitin 2002.
Themeluesi i Emojipedia, Jeremy Burge e përzgjodhi këtë datë kur krijoi festimin vjetor në vitin 2014.
Që atëherë, ajo që dikur ishte një ngjarje e vogël është shndërruar në një aktivitet ndërkombëtar, i mbështetur nga kompanitë teknologjike, përdoruesit e rrjeteve sociale dhe Unicode Consortium, organizata jofitimprurëse që standardizon emotikonat në platformat digjitale.
- Historia e vetë emotikonave filloi edhe më herët
Dizajneri japonez Shigetaka Kurita krijoi grupin e parë të njohur gjerësisht të emotikonave në vitin 1999 për shërbimin e internetit celular i-mode të kompanisë NTT Docomo, duke prodhuar 176 ikona të thjeshta me përmasa 12x12 pikselë, të frymëzuara nga simbolet e motit, shenjat rrugore dhe manga japoneze.
Më herët, shprehjet tekstuale të emocioneve në internet, përfshirë fytyrën e buzëqeshur “:-)” të krijuar nga shkencëtari i kompjuterëve Scott Fahlman në vitin 1982, hodhën themelet për shprehjen e emocioneve në komunikimin online.
Google propozoi përfshirjen e emotikonave në standardin Unicode në vitin 2007, duke hapur rrugën për përdorimin e tyre të njëtrajtshëm në platforma të ndryshme ndërsa prezantimi i tastierës së emotikonave nga Apple në vitin 2011 ndihmoi në përhapjen e tyre globale.
Sot, standardi Unicode përmban më shumë se 3.950 emotikone, ndërsa shtesa të reja miratohen çdo vit.
Emotikonat kanë hyrë gjithashtu në kulturën popullore. Filmi i animuar i Sony Pictures i vitit 2017, “The Emoji Movie”, që tregon historinë e një emotikoni me shumë shprehje të quajtur Gene, u kritikua gjerësisht nga recensentët, por arkëtoi më shumë se 217 milionë dollarë në mbarë botën.
- Nga ikona të vogla në një gjuhë globale
Miliarda emotikona dërgohen çdo ditë, duke i bërë ato një nga format më të zakonshme të komunikimit digjital në botë. Fjala “emoji” vjen nga gjuha japoneze dhe kombinon fjalët “e” (figurë) dhe “moji” (karakter), megjithëse nuk ka lidhje me fjalën angleze “emotion” (emocion).
Përpara festimeve të këtij viti, Emojipedia e shpalli emotikonin “Distorted Face” (Fytyra e shtrembëruar) si emotikonin e ri më të popullarizuar të vitit 2026.
Pavarësisht qindra shtesave të reja ndër vite, fytyrat e njohura vazhdojnë të dominojnë komunikimin global. Emotikoni “Fytyra me lot gëzimi” mbetet më i përdoruri në botë, i ndjekur nga “Fytyra që qan me zë të lartë” dhe “Zemra e kuqe”.
- Kritikat dhe sfidat
Emotikonat kanë qenë gjithashtu objekt i kritikave të vazhdueshme lidhur me çështjet e racës, kulturës dhe politikës.
Setet e para të emotikonave ishin kryesisht me nuanca të çelëta të lëkurës si parazgjedhje, ndërsa studiuesit kanë argumentuar se dizajni fillestar “monokromatik” i Unicode Consortium thjesht nuk e mori parasysh se sa politik mund të jetë një simbol vizual.
Apple dhe Unicode prezantuan në vitin 2015 opsionet për ndryshimin e nuancave të lëkurës, me qëllim adresimin e këtij hendeku.
Përdorimi i emotikonave si mjet për racizëm, ksenofobi dhe gjuhë urrejtjeje mbetet një anë e errët dhe e pazgjidhur e këtij komunikimi. Meqenëse algoritmet automatike për moderimin e përmbajtjes janë ndërtuar kryesisht për të identifikuar tekstin, përdoruesit abuziv shpesh i shfrytëzojnë emotikonat si mënyrë për të anashkaluar filtrat e sigurisë digjitale.
Ky ndërthurim mes komunikimit digjital dhe ligjit ka krijuar gjithashtu pyetje të reja juridike.
Një analizë ligjore e publikuar në muajin maj në "Transatlantic Law Journal", me titull “A Thumbs Up for Emojis in Contracting and Legal Communication” (Një gisht i madh lart për emotikonat në kontrata dhe komunikimin ligjor), dokumentoi një numër në rritje të padive ku gjykatat janë detyruar të interpretojnë kuptimin juridik të emotikonave.
Gjykatësve gjithnjë e më shpesh u kërkohet të përcaktojnë nëse një simbol i vetëm mund të përbëjë një nënshkrim elektronik ligjërisht të vlefshëm, të shprehë pranimin e një kontrate ose të konsiderohet si ngacmim.