Koreja e Jugut mposht Çekinë në ditën e hapjes së Kupës së Botës

Efe Özkan
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Koreja e Jugut mposhti Çekinë 2-1 të enjten, duke u rikthyer pas epërsisë së çekëve në ndeshjen e Grupit A të Kupës së Botës FIFA 2026 në stadiumin "Estadio Guadalajara" në Meksikë, raporton Anadolu.
Koreja e Jugut ndërtoi me durim aksionet dhe krijoi më shumë raste, por një pjesë e parë me qasje të kujdesshme në mbrojtje përfundoi pa gola.
Kapiteni çek Ladislav Krejci më pas theu baraspeshën në minutën e 59-të me një goditje me kokë pas një goditjeje të lirë, duke i dhënë epërsinë Çekisë dhe duke ndëshkuar rastet e humbura të Koresë së Jugut.
Epërsia çeke nuk zgjati shumë, pasi goli i barazimit erdhi tetë minuta më vonë nga Hwang In-beom.
Çekët fillimisht menduan se kishin kaluar sërish në epërsi me goditjen me kokë të Tomas Soucek pas një goditjeje të lirë, por flamuri për pozitë jashtë loje u ngrit, duke e anuluar golin dhe duke ruajtur barazimin.
Koreja e Jugut kaloi edhe një herë në epërsi, kur Oh Hyeon-gyu shfrytëzoi krosimin e Hwang In-beom për të shënuar në minutën e 80-të.
Dhjetë minutat e fundit sollën presion të shtuar nga Koreja e Jugut për të konsoliduar epërsinë e saj, ndërsa Çekia kërkonte me ngulm golin e barazimit.
Fitorja e Koresë së Jugut e vendosi atë pas Meksikës në vendin e dytë, ndërsa Çekia ra në vendin e tretë, përpara Afrikës së Jugut.