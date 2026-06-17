Monedha iraniane forcohet pas marrëveshjes SHBA-Iran

Mücahithan Avcıoğlu
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Monedha e Iranit është forcuar me më shumë se 15 për qind gjatë javës së kaluar pasi Teherani dhe Washingtoni arritën një marrëveshje që synon t'i japë fund konfliktit mes tyre dhe të zgjidhë mosmarrëveshjet përmes negociatave, transmeton Anadolu.
Marrëveshja ka rritur optimizmin në tregjet financiare iraniane mbi pritjet për tensione më të ulëta gjeopolitike dhe një proces të rinovuar diplomatik.
Sipas të dhënave nga pashizi.com, e cila ndjek tregun e lirë të këmbimit valutor të Iranit, dollari amerikan ra në 1,52 milionë rial iranian të mërkurën, pasi u tregtua afër 1,81 milionë rialëve javën e kaluar.
Monedha zyrtare e Iranit është riali, por kurset e këmbimit në tregun e lirë të vendit zakonisht kuotohen në toman. Një toman është i barabartë me 10 rial, që do të thotë 152.000 toman është i barabartë me 1,52 milion rial.
Rimëkëmbja shënon një rimëkëmbje të konsiderueshme për monedhën e Iranit, e cila ka qenë nën presionin e kostove të luftës, inflacionit të lartë dhe sanksioneve ndërkombëtare.
Dollari u ngjit në rreth 1,93 milionë rialë në mars, pasi sulmet e SHBA-së dhe Izraelit filluan më 28 shkurt, duke arritur nivele rekord dhe duke përshpejtuar zhvlerësimin e monedhës iraniane.