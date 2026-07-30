Banka e Anglisë e mban normën e interesit në 3.75 për qind

Mücahithan Avcıoğlu
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Banka e Anglisë mbajti sot normën e saj bazë të pandryshuar në 3.75 për qind, pasi lehtësimi i inflacionit kompensoi presionet në rritje të çmimeve nga kostot më të larta të energjisë, transmeton Anadolu.
Komiteti i Politikës Monetare votoi 6-3 për të ruajtur normën ndërsa tre anëtarë mbështetën një rritje me 25 pikë bazë në 4 për qind. Banka tha se inflacioni vjetor i konsumatorit ka rënë në 2.6 për qind që nga takimi i saj i mëparshëm, por pritej të rritet më vonë këtë vit pasi çmimet e larta të naftës së papërpunuar dhe të energjisë së rafinuar kaluan në ekonomi.
Çmimet e energjisë kanë mbetur të paqëndrueshme dhe mbi nivelet e para konfliktit për shkak të zhvillimeve në Lindjen e Mesme, duke krijuar pasiguri mbi perspektivën e rritjes dhe inflacionit, tha ai. Komiteti theksoi se kishte pak prova deri më tani për kostot më të larta të energjisë që shkaktonin rritje më të gjera në paga dhe çmime, ndërkohë që të dhënat e fundit vazhduan të tregojnë disinflacion themelor.
Megjithatë, ai tha se rreziqet e inflacionit ishin anuar në rritje krahasuar me parashikimet në Raportin e tij të Politikës Monetare të korrikut dhe theksoi se ishte i përgatitur të vepronte nëse është e nevojshme për ta kthyer inflacionin në mënyrë të qëndrueshme në objektivin e tij prej 2 për qind.
Norma vjetore e inflacionit në Britani u zbut në 2.6 për qind në qershor 2026 nga 2.8 për qind në maj, duke u ngadalësuar më shumë se rënia e pritur në 2.7 për qind. Ky shënoi leximin më të ulët që nga marsi 2025, i nxitur nga zbutja e inflacionit të transportit (5,7 për qind kundrejt 6,8 për qind në maj), me kontributin më të madh në rënie që vjen nga karburantet motorike, veçanërisht nafta.
Vendimi tjetër i bankës për normën e interesit është planifikuar për 17 shtator.