Zjarri dëmton shkatërruesin e Marinës Amerikane "USS Higgins"

Rabia İclal Turan
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Një zjarr i madh shpërtheu më herët këtë javë në bordin e "USS Higgins", një shkatërrues me raketa të udhëzuara i Marinës Amerikane, duke i dëmtuar sistemet e tij të energjisë elektrike dhe të shtytjes, sipas një raporti të enjten, transmeton Anadolu.
CBS News, duke cituar zyrtarë amerikanë, tha se nuk u raportuan të lënduar midis anëtarëve të ekuipazhit deri të mërkurën.
Shkaku i zjarrit dhe vendndodhja e saktë e anijes në rajonin Indo-Paqësor mbeten të paqarta, thanë zyrtarët, duke shtuar se shkalla e dëmit dhe afati kohor i riparimit janë ende të panjohura.
"USS Higgins", pjesë e forcave të Marinës së dislokuar në Azi, dihet se për herë të fundit është ankoruar në Singapor në fillim të këtij viti, sipas të dhënave të gjurmimit të mjeteve lundruese të cituara në raport.